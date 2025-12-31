Los candidatos al Senado David Vera (Alianza Unidad Nacional), Walter Ayala (Juntos por el Perú) y Luis Miguel Llanos (Progresemos) debatieron en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana y políticas de Estado.

Los tres coincidieron en la necesidad de realizar cambios a nivel institucional para luchar contra la inseguridad ciudadana, pero cada uno hizo énfasis en distintos aspectos.

David Vera resaltó la necesidad de hacer cambios al interior de la Policía Nacional, el personal penitenciario y en el sistema de administración de justicia. “Depende más de la fuerza de voluntad y la decisión política que tenga el líder, porque no son las instituciones las que están mal, son las personas”.

A su turno, Ayala, quien fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, habló sobre la importancia de tener jueces autónomos que apliquen la ley. “Necesitamos también más policías en las calles. Cuando fui ministro quise sacar a las FF.AA. para que apoyen la seguridad ciudadana y estos congresistas Cueto y Montoya decían no, que esto, que lo otro, y ahora sí que salgan las FF.AA. pero no lo hacían por egoísmo”.

Llanos advirtió sobre el ascenso en el número de muertes por armas de fuego durante el gobierno de José Jerí. “La única manera de resolver el problema de la seguridad pública y ciudadana es salir a reventar huevos con la legítima defensa perfecta o imperfecta. Justamente el policía ejecuta. Tenemos que matar a los delincuentes y eso es, en cada esquina voy a poner trampas”, aseguró.

Sobre la posibilidad de salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para no tener que responder a la corte internacional, Vera se mostró a favor para poder implementar la pena de muerte para dos tipos de delincuentes: violadores de menores de 10 años de quien dijo “no creo que haya resocialización”, y para los asesinos en flagrancia.

Walter Ayala fue el único que se mostró en contra al mencionar que la pena de muerte en el Perú fracasó. “Somos parte de una comunidad internacional, no podemos ser una paria. El país que está solo se hunde, tenemos que trabajar en inteligencia”.

Llanos coincidió en que el Perú debe abandonar la Corte IDH ya que dijo que solo es usada para proteger “políticos corruptos”.

Los tres candidatos al Senado respaldaron la posibilidad de reformas las figuras de incapacidad moral permanente para vacar a presidentes, y de la cuestión de confianza. Vera mencionó que hay una “guerrilla” entre Ejecutivo y Legislativo que tiene que modificarse.

Walter Ayala dijo que la incapacidad moral es un término muy “gaseoso” y que cualquier situación puede entrar ahí. “Es muy subjetivo y eso no da seguridad jurídica (...) y la cuestión de confianza se ha restringido demasiado”.

Llanos finalmente recordó que hay candidatos que han prometidos cosas como no postular para luego no cumplir con su palabra. “Todo lo que empieza mal termina mal. Las personas que están diciendo y han jurado ante Dios y la Patria ya arrancaron con una incapacidad moral porque les creen y crean la desvalorización del primer poder del Estado”.