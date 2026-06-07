Un hecho poco inusual se registró en Carabayllo en medio de la segunda vuelta electoral. Una mesa de votación fue instalada debajo de un arco de una cancha de fútbol en el interior del colegio El Progreso.

Según las imágenes difundidas por América Noticias, el arco fue cubierto con una tela negra y en medio se instaló una cabina de votación privada. De acuerdo con el medio, la cabina de sufragio se instaló en ese punto para facilitar la votación de ciudadanos que tienen alguna discapacidad física que les impida subir a otros niveles del centro educativo.

“El personal del Ejército nos dijo que correspondía para personas que quizás no puedan subir o van en sillas de ruedas”, indicó el reportero.

La conductora del noticiero recordó que antes los miembros de mesa de ese centro de votación bajan hasta el primer piso y luego regresaban.

“Lo que normalmente sucedía es que, si a estas personas les tocaba votar en un segundo o tercer piso, los miembros de mesa de ese centro de votación bajaban hasta el primer piso y regresaban. Por eso es que no hay número (en la mesa ubicada en el arco)”, explicó.