El área de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro envió un informe a su titular, Hugo León Manco, sobre irregularidades detectadas en la declaración jurada de Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, donde se sostiene que el postulante habría omitido registrar información obligatoria en el rubro de sentencias condenatorias de su hoja de vida.

Según el informe emitido este viernes 16 de enero, el candidato declaró expresamente que no tenía información que reportar en el Rubro V sobre sentencias condenatorias. No obstante, al evaluar denuncias presentadas por al verificar las denuncias presentado por William Manuel Prado Tapia y Jorge Alberto Villanueva Aldave, detectaron la existencia del Expediente N° 031-2002-SPE/CSJL de la Corte Superior de Justicia de Lima con una condena vinculada a hechos contra la administración pública, donde se impuso inicialmente cuatro años de pena privativa de la libertad, modificada luego a tres años de prisión suspendida.

Carlos Álvarez habría omitido información de su sentencia por peculado en su hoja de vida, según fiscalización del JEE Lima Centro 1.

La fiscalizadora del JEE Lima Centro 1, Antonia Bernales, incluyó en el análisis una respuesta de la Corte Superior de Justicia de Lima que reporta un proceso en ejecución bajo el expediente 60013-2002-0-1801-JR-PE-04 por delitos de peculado. El informe señala que esta situación no fue registrada por el postulante, lo que constituiría una omisión de información y la consignación de datos falsos de acuerdo con lo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas.

“En el Rubro V - Relación de Sentencias que Declaren Fundadas las Demandas Interpuestas Contra los Candidatos(as) por delito doloso, la que incluya a su vez sentencia con reserva de fallo condenatorio y si fuera el caso, si se ha determinado el pago de reparación civil, y si el candidato ha cumplido o está cumpliendo con pagar, se ha identificado que habría una omisión de información y/o dato falso por el candidato”, concluye el informe elevado al titular del JEE Lima Centro 1.

Por su parte, Carlos Álvarez y la dirigencia de País Para Todos han rechazado haber omitido información en su hoja de vida alegando que el postulante fue absuelto por la Corte Suprema en diciembre de 2007.

Vladimir Meza, presidente del partido político y candidato al Senado, afirmó que el caso fue revisado por el partido y que, al haber sido anulada la condena original por la Corte Suprema, no existía la obligación legal de declararla ante el sistema electoral.

“Dentro de todos esos investigados tuvieron artistas sentenciados y en la cárcel, también dueños de medios de comunicación, periodistas, político. Dentro de todo eso, Carlos Álvarez fue absuelto. Le sometieron a una rigurosa investigación y luego dijeron la máxima instancia de justicia del país que no hay nada”, explicó Vladimir Meza en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” este jueves 15 de enero.

El informe de fiscalización concluye recordando que la omisión de sentencias por delitos dolosos es causal de retiro del candidato por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Tras la entrega de este documento, el JEE Lima Centro 1 deberá evaluar los descargos del partido y determinar si Carlos Álvarez continúa en la carrera electoral hacia los comicios de abril de 2026.