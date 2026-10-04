Candidato Carlos Bruce critica a Roberto Burneo. (Foto: GEC)
Candidato Carlos Bruce critica a Roberto Burneo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, criticó con dureza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por la demora del organismo electoral en definir el caso de la entrega de credenciales si triunfan las listas encabezadas por primeros regidores.

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