El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, criticó con dureza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por la demora del organismo electoral en definir el caso de la entrega de credenciales si triunfan las listas encabezadas por primeros regidores.

“ Estoy decepcionado del accionar del presidente del JNE. Ojalá deje el cargo pronto, no podemos tener otra elección así, y ojalá que no tenga más un cargo de responsabilidad, porque, como se vio, ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de respetar la Constitución ”, sostuvo.

A su llegada a su tradicional desayuno previo a ejercer su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Bruce sostuvo que la falta de un pronunciamiento del JNE genera incertidumbre entre los electores.

“ No hubo pronunciamiento, este es un problema que ha generado el JNE. Si termina el día, hay la posibilidad de que ni siquiera sepamos hoy quién va a ser el próximo alcalde, porque no han definido el tema de a quién le entregarían las credenciales ”, declaró.

Consideró que esta situación es “extremadamente irregular”, debido a que, según señaló, los ciudadanos podrían votar por una determinada lista sin conocer con certeza quién asumiría finalmente el cargo de alcalde.

“La gente puede estar votando por un candidato y el jurado darle las credenciales a otro”, afirmó.

Bruce cuestionó además que el JNE no haya aclarado este punto antes de la jornada electoral y sostuvo que la actuación del organismo debería ser investigada posteriormente.

“No sé por qué el Jurado no se ha tomado la molestia de aclarar ese punto antes de las elecciones. Esto tendrá que ser investigado después y tendrá que explicar por qué han incurrido en tremenda irregularidad”, manifestó.

Finalmente, Bruce expresó su disconformidad con la gestión de Burneo al frente del organismo electoral y cuestionó su permanencia en el cargo.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.