Carlos Bruce emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: GEC)
Carlos Bruce emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, afirmó que si bien los resultados de las elecciones regionales y municipales 2026 no son los deseados para él y su partido, siendo un demócrata como es los aceptará.

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