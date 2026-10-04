El candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, afirmó que si bien los resultados de las elecciones regionales y municipales 2026 no son los deseados para él y su partido, siendo un demócrata como es los aceptará.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, señaló que dio lo mejor de sí durante la campaña electoral y que si bien “a veces se gana, a veces se pierde”, siempre se aprende.

“Quiero reconocer que los resultados no son los deseados, pero siendo un demócrata como soy los acepto con la total confianza en haber dado lo mejor de mí y de mi partido en esta campaña”, expresó.

“A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende y mi lucha por la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a la diferencia y el deseo de que los que menos tienen vivan mejor sigue intacto y no depende de una elección, es una manera de ser que seguirá conmigo para siempre”, agregó.

Bruce Montes de Oca volvió a criticar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al afirmar que “ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias”.

De igual modo, el exalcalde de Surco dijo que por responsabilidad guardará silencio hasta que se conozcan los resultados finales, a fin de evaluar su trabajo y plantear escenarios en el futuro próximo.

“Es cierto que hay que esperar al resultado final del conteo para evaluar con mayor seguridad los resultados, pero reitero que esta ha sido una elección anómala con un JNE que ha omitido toda responsabilidad que tenía de garantizar unas elecciones limpias. Lamentablemente eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales”, subrayó.

Comunicado de Carlos Bruce.

“A partir de este momento, por responsabilidad guardaré silencio, a la espera de los resultados finales, para poder evaluar nuestro trabajo y poder plantear escenarios a futuro”, añadió.

Finalmente, Carlos Bruce agradeció a todas las personas que le dieron su voto y dijo que tiene “la firmeza, la convicción y la cabeza bien alta por el trabajo hecho”.

“Las elecciones se han acabado, nuestro trabajo, mi trabajo por la justicia, la democracia y la libertad, no”, sentenció en su pronunciamiento.

De acuerdo con los resultados del boca de urna de Datum, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales con 31.2%. En tanto, Francis Allison, de Avanza País, se posiciona en el segundo puesto, con 25.2%, según los resultados preliminares.

Igualmente, Carlos Bruce, del partido Somos Perú, obtiene un 15.9 %; y Daniel Urresti, se ubicó en el cuarto lugar con el 8.7 % de los votos , según la encuesta