Carlos Bruce, postulante a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, afirmó que si hasta el viernes 11 de setiembre el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se pronuncia sobre la situación de la candidatura de Rafael López Aliaga por Renovación Popular, no participarán del debate organizado por el máximo organismo electoral, de cara a las elecciones regionales y municipales 2026.

En entrevista con Canal N, indicó que hasta el momento el JNE no define quién es el candidato de Renovación Popular para los comicios del próximo 4 de octubre, lo cual -desde su punto de vista- haría ver que la elección no tiene las “condiciones suficientes” para ser declarada imparcial.

“Se lo digo claramente al señor Burneo: si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de las elecciones, de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, si eso no se define esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial”, expresó.

“Nosotros los partidos políticos no vamos a participar en el debate que ustedes -JNE- piensan organizar porque no gozan de nuestra confianza. Si hasta el día viernes no se pronuncian, no vamos a participar en ese debate. Vamos a participar en otro debate, veremos de consenso a cuál iremos”, agregó.

Bruce Montes de Oca recordó que 14 agrupaciones políticas firmaron un documento donde instan al JNE que emita un pronunciamiento sobre si resulta legalmente que los alcaldes electos en el 2022 reciban su credencial de burgomaestres en el actual proceso electoral, pues la Constitución Política prohíbe la reelección inmediata.

“(Al debate) del JNE no (iremos) si es que no se pronuncian. Están en la obligación de hacerlo, tienen una deuda con el país y el país se merece que el Jurado les diga por quién están votando cuando marcan el símbolo de Renovación Popular”, acotó.

Tras señalar que no se ha evaluado la posibilidad de retirar sus candidaturas, Carlos Bruce enfatizó que hay un consenso con los demás partidos políticos de no participar en el debate que organiza el JNE para los días 21 y 22 de setiembre.

“Allí es donde decimos: ‘primero ustedes digan quién es el candidato’, porque no sabemos si el señor López Aliaga, de salir elegido, el JNE le dará las credenciales o no porque resulta que textualmente: ‘no, no hemos visto el tema’. No se pasen pues, esto es una burla”, sentenció.

Exigen pronunciamiento al JNE

Según el acta al que accedió este Diario, la solicitud enviada al JNE que busca definir la situación de López Aliaga tiene el respaldo de 14 agrupaciones: Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Conciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano (PPC), Somos Perú y el Partido Demócrata Verde.

Asimismo, el Partido Aprista, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, la alianza Venceremos y la Coalición Transformadora Tierra Verde.

“Instamos al pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos en el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso”, se lee en el acta.

En el documento el partido Renovación Popular objetó la propuesta por considerar que se trata de una “coacción” al JNE bajo el pretexto de no continuar con el proceso de las coordinaciones del debate si no resuelve lo que pretenden los demás partidos.

La reunión se llevó a cabo el último lunes 7 en la sede del JNE del jirón Lampa, en el Centro de Lima, para coordinar los detalles del debate. El encuentro se llevó a cabo de manera estrictamente reservada. Participaron 19 de las 26 agrupaciones que postularán al sillón municipal.