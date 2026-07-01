Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima. (Foto: Captura GEC)
Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima. (Foto: Captura GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, consideró que en el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, podríamos llegar al “absurdo” de terminar con un “alcalde senador”.

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