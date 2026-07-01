En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, consideró que en el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, podríamos llegar al “absurdo” de terminar con un “alcalde senador”.

Indicó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro “no tenía otra opción” más que declarar improcedente la inscripción de la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde de Lima.

Bruce Montes de Oca señaló que el proceso electoral tiene etapas y cada una “es como una compuerta que se cierra”, caso contrario estaría “con pendientes” y al final llegan los “absurdos”.

“No renunciaste, entonces entendemos que vas a seguir. Lo mismo pasa para senadores, tú tenías una etapa en la cual podías renunciar a tu candidatura. No renunciaste, entonces entendemos que quieres ir hasta el final”, subrayó.

“Si es que estas etapas no se cierran llegaríamos a estos absurdos de que podríamos terminar con un alcalde senador. El jurado tiene la obligación de decir: ‘hoy tú sigues siendo senador electo. El hecho de que tú me jures, me prometas por lo más alto que vas a renunciar, esa es tu palabra, pero hoy tú estás de senador electo y no te puedo dejar postular’”, agregó.

Bruce también consideró que López Aliaga no puede volver a ser alcalde de Lima basándose en una eventual renuncia de Luis Rubio, en caso de ser elegido burgomaestre capitalino, porque sería un “fraude a la ley”.

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“La primera vez que él lo anunció, se le escapó y dijo: ‘quiero volver a ser alcalde de Lima y para eso voy a postular para teniente alcalde’. Eso no se puede hacer, está diciendo claramente que el señor Rubio va a renunciar y eso va a ser un fraude a la ley”, acotó.

Como se recuerda, el JEE de Lima Centro concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031, razón por la cual declaró improcedente la inscripción de su candidatura como teniente alcalde.

Cuestiona a Sánchez

De otro lado, Carlos Bruce cuestionó al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien insiste en su narrativa de fraude y hasta hace poco anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Patéticamente previsible. No lo digo en el sentido de porque es de izquierda, simplemente el que pierde asume una posición así porque sino pierde el liderazgo del grupo en el que está”, subrayó.

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“El señor Sánchez lo quiere ahora es ser cabeza de algo, ya no va estar en el Congreso, ya no va a ser cabeza del Gobierno, por lo menos querrá ser cabeza de oposición y si que hay que provocar y salir a las calles, por lo menos será cabeza de un mitin. Él anda en eso, es una actitud poco democrática. Sé que reconocer una derrota tampoco lo hace uno con una sonrisa, pero es lo que corresponde”, sentenció.