Carlos Torres Caro, candidato al Senado por el partido Cooperación Popular, negó que haya alguna cercanía entre el postulante a la presidencia del partido, Yonhy Lescano, con el grupo de congresistas de Acción Popular conocido como ‘Los Niños’ investigados por presuntas negociaciones en el gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones al programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, criticó al actual Parlamento y en esa línea aseguró que Cooperación Popular integra a exmiembros de Acción Popular que no comulgan con los miembros de la bancada cuestionados por este caso.

“Cooperación Popular fue formado por aquellos que se opusieron y distanciaron de ‘Los Niños’. Cooperación Popular es uno de los grandes proyectos que tuvo Fernando Belaunde Terry. La gente que no podía convivir con estos que se habían adueñado del partido y que habían destruido las bases de Fernando Belaunde Terry formaron Cooperación Popular”, aseguró este viernes.

Específicamente sobre el caso de Yonhy Lescano, Torres Caro recordó que el excongresista tiene su propia agrupación política que no pudo participar en las elecciones generales del 2026 por no haber logrado su inscripción en el plazo de ley. “Es una alianza, es alguien con el respeto de los mismos acciopopulistas”.

En otro momento, el abogado recordó que trabajó durante unos seis meses en la campaña presidencial de Carlos Álvarez pero que se marcó distancia luego que asumiera la defensa de Pedro Castillo ante el Congreso.

“Con Carlos tengo una muy buena relación y como invitado, el dueño del lugar tiene el derecho de decir hasta aquí llegamos. La doctora Julia Príncipe ha sido mi alumna, cada vez que me veía me daba grandes abrazos. Ahora, que ella haya tenido una actuación así, no creo, y si lo tuvo, estará en su conciencia”, respondió cuando se le preguntó si Príncipe fue quien lo vetó de cualquier candidatura en el partido País Para Todos.