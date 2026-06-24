La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a la actitud del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien dijo que no reconocería los resultados de la segunda vuelta y un eventual gobierno de su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En un comunicado titulado “Exigimos respeto a la democracia”, cuestionó que Sánchez Palomino, sin presentar prueba alguna, califique el proceso en curso como un “fraude en desarrollo” y anuncie que no reconocerá los resultados.

“Estas afirmaciones no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana. Por el contrario, generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación de resultados”, expresó.

“Esta situación es preocupante, considerando los desafíos que enfrenta el país. El Perú debe prepararse para afrontar amenazas de gran magnitud, como el inminente Fenómeno El Niño y la grave crisis de inseguridad ciudadana, además de importantes retos económicos y sociales que demandan un gobierno entrante con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día”, agregó.

Además, la Confiep demandó a las organizaciones políticas a reconocer los resultados electorales de la segunda vuelta.

“La Confiep ratifica su respaldo irrestricto a la institucionalidad democrática del país y a una transición de gobierno ordenada y oportuna, y exhorta a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad frente a los enormes desafíos que el país tiene por delante”, sentenció.

COMUNICADO: EXIGIMOS RESPETO A LA DEMOCRACIA



El Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada. pic.twitter.com/UJ2qhhzpCG — CONFIEP (@CONFIEP) June 24, 2026

Como se recuerda, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró abiertamente y de manera antidemocrática que “nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

En una conferencia de prensa convocada el último martes 23 de junio, Sánchez Palomino insistió con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior.

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“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”, exclamó.