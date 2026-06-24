Roberto Sánchez solicitó la anulación de todos los votos en el extranjero y dijo que no reconocería un eventual gobierno de su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez solicitó la anulación de todos los votos en el extranjero y dijo que no reconocería un eventual gobierno de su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su “más enérgico rechazo” a la actitud del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien dijo que no reconocería los resultados de la segunda vuelta y un eventual gobierno de su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.