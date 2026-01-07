El Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas excluyó a la congresista Ana Zegarra de la lista de candidatos a diputados del partido Somos Perú. La decisión se tomó tras declarar fundada una tacha interpuesta por la ciudadana Leydi Margarita Iriarte Salas, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La resolución advierte que la parlamentaria registra una sentencia condenatoria vigente por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo. Por este caso, el Poder Judicial le impuso un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida, además de fijar una reparación civil de S/800.00 a favor del Estado.

El organismo electoral determinó que los hechos se subsumen en el impedimento previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política, el cual prohíbe la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso.

La sentencia contra Zegarra Saboya fue emitida originalmente por el Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas en junio de 2023 y posteriormente confirmada en segunda instancia por la Sala Mixta Permanente de la misma jurisdicción en junio de 2025.

El fallo judicial determinó que la candidata omitió declarar de forma consciente una sentencia previa en su hoja de vida durante un proceso electoral anterior.

Durante el proceso, la defensa de la organización política argumentó que la condena carecía de firmeza debido a que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema. No obstante, el JEE de Maynas precisó que la interposición de dicho recurso no suspende la eficacia de la resolución denegatoria ni el impedimento constitucional para postular que recae sobre los condenados.

Ana Zegarra, quien actualmente ejerce como vocera titular de su bancada, podrá apelar esta resolución ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como instancia final.