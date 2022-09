No cumplir con ir a votar o con ser miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 será sancionado económicamente, de acuerdo a la tabla de multas electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas amonestaciones se aplicarán conforme a la clasificación por localidad y nivel de pobreza que estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y de acuerdo a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al año 2022.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no solo recibirás una multa electoral cuando no votaste o no cumpliste tu deber de asistir como miembro de mesa, sino también si te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente el mismo día de los comicios.

Cuánto es la multa por no votar el 2 de octubre

Las multas que deberás pagar son:

S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI. S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI. S/ 230 por no asistir como miembro de mesa.

por no asistir como miembro de mesa. S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

Toma en cuenta que si no cumples tu deber electoral en las dos vueltas de una elección presidencial, serás multado dos veces.

Cuánto es la multa para miembros de mesa omisos

Este cargo es irrenunciable, por lo tanto el incumplimento también se sanciona económicamente.

Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente, y no te presentas a ejercer esta función pagarás una multa de S/ 230.

Si, además, no asistes a votar, pagarás una segunda multa por elector omiso. De lo contrario, solo pagarás la multa de miembro de mesa.

También puedes consultar si tienes multas electorales pendientes de pago EN ESTE LINK.

Dónde te toca votar

Si todavía no sabes qué local de votación te toca para las Elecciones 2022 de este domingo 2 de octubre, puedes ingresar al link habilitado por la ONPE, donde también se te indicará cómo llegar y la ubicación de tu mesa de sufragio. Sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma virtual habilitada por ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Escribe tu número de DNI.

Haz clic en “Consultar”

Revisa si eres miembro de mesa

En la misma plataforma (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/) puede revisar también si fuiste sorteado para ser miembro de mesa titular o suplente.

Se podrá votar con DNI caduco

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el domingo 2 de octubre y exclusivamente para que sean utilizados en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Por lo tanto, quienes tengan este documento vencido, podrán sufragar en estos comicios.

