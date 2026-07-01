El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicita a la virtual mandataria Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo que ambos países tienen una “oportunidad histórica para avanzar juntos”.
TE PUEDE INTERESAR
- Keiko Fujimori: ¿Qué acciones realizará el JNE antes de la proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta?
- Los retos que aguardan a Keiko Fujimori: ¿Cuáles deberían ser las prioridades y qué se espera del primer gabinete?
- Hugo De Zela: “La tesis de una conspiración masiva es francamente fantasiosa y ridícula”| ENTREVISTA
- PerúCheck: Es falso que País Para Todos haya conseguido 7 diputados en las elecciones, como señaló su presidente Vladimir Meza
- Keiko Fujimori agradece a embajador de EE.UU.: “Encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación”
Seguir temas