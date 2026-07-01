El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicita a la virtual mandataria Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo que ambos países tienen una “oportunidad histórica para avanzar juntos”.

A través de su cuenta oficial en “X”, el jefe de Estado ecuatoriano señaló que América Latina está entrando a una nueva era de “liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos”.

“América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos”, escribió.

“Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos”, agregó.

América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos.



Felicitaciones @KeikoFujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 1, 2026

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, el pasado 29 de junio, con el conteo de las actas electorales, que dan como ganadora de la segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con la página web de la institución, Fujimori Higuchi logró 9′223,396 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.

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La lideresa de Fuerza Popular superó por 49 mil 641 votos al también congresista y exministro del golpista expresidente Pedro Castillo. La ONPE publicó los resultados oficiales al 100% (de las 92,766 actas) 22 días después del balotaje del 7 de junio.