El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Keiko Fujimori por su virtual victoria en las elecciones generales del 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Keiko Fujimori por su virtual victoria en las elecciones generales del 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Redacción EC

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicita a la virtual mandataria Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo que ambos países tienen una “oportunidad histórica para avanzar juntos”.

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