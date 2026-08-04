Daniel Urresti es candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú. (Foto: GEC)
Daniel Urresti es candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú. (Foto: GEC)
/ Eduardo Hector Cavero Sibille
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitió a trámite la tacha presentada contra la candidatura de Daniel Urresti para la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026.

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