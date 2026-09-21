El candidato a la alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, indicó durante su participación en el en el primer debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que una de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana es la creación de la Policía Municipal Metropolitana.

“Tenemos que saber que la actual administración está dejando una deuda de más de S/5 mil millones y por lo tanto, requerimos que el siguiente alcalde sepa de gestión pública para negociar con el Ministerio de Economía los recursos para las obras que se necesitan para la ciudad”, expresó.

“Sobre la inseguridad, les debo decir la verdad, el alcalde persigue el delito solo de la mano de la Policía Nacional, que depende del Gobierno Nacional, Por tanto, nosotros planteamos la creación de una Policía Municipal Metropolitana. Nadie lo ha hecho, pero yo lo voy a implementar así como lo hemos hecho en Surco”, agregó.

En ese sentido, el aún actual alcalde de Surco, sostuvo que Lima tiene 43 distritos que no se hablan entre ellos y que su propuesta no busca pelear con nadie, sino buscar soluciones de los problemas de la ciudad con los alcaldes.

“Nosotros vamos a sentar a todos los distritos en la misma mesa, sean del partido que sean, para conversar sobre los problemas de la ciudad y buscarles solución de manera conjunta. Esa es la forma de liderar el desarrollo de Lima”, acotó.

Debate entre duplas

Bruce Montes de Oca dijo que en una eventual gestión suya no se discriminará a nadie por su raza, religión, creencias políticas, origen, sexo ni orientación sexual. “Basta de actitudes matonescas, basta de estar insultando a minorías”, alegó.

Sobre la Policía Municipal Metropolitana, detalló que estará conformada por licenciados de las Fuerzas Armadas y se encargará de perseguir delitos comunes y le dejará a la Policía Nacional los delitos de Estado y más complicados, como la extorsión y sicariato.

El postulante de Somos Perú también propuso crear el programa Techo Propio Limeño, que construirá 10 mil casas de interés social, resistentes a movimientos sísmicos.

“Tendremos un programa municipal de titulación con una oficina que dependa directamente del alcalde para acelerar todos los procesos de titulación, que van tan lentos”, acotó.

Igualmente, propuso un programa municipal denominado Mi Barrio Metropolitano, a fin de cambiar barrios deprimidos en “vibrantes” y que incluye pistas, veredas, muros de contención, escaleras, canchas deportivas y parques.

También dijo que otro objetivo es generar áreas verdes en las riberas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac. En este último proyecto paisajístico con grandes malecones, que haría que la ciudad mire por primera vez a los ríos y no darle la espalda.

En tránsito anunció semáforos inteligentes en toda la ciudad con un crédito del Banco Mundial que ya está concertado, así como obras en Canta Callao y la Panamericana Norte e implementar cinco corredores segregados.

Carlos Bruce también cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga: “Hace cuatro años nos dijeron que Lima iba a ser potencia mundial, pero estamos peor en delincuencia, en tránsito, en limpieza y la persona que nos hizo esa promesa renunció al cargo y dejó la municipalidad tirada. Nosotros decimos claramente: Rafael López Aliaga ya no nos mientas más”.

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.

La jornada contempla presentación y visión de Lima, interacción directa, preguntas ciudadanas y un mensaje final, según el formato establecido por el JNE.