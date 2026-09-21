Carlos Bruce es candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. (Foto: GEC)
Carlos Bruce es candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato a la alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, indicó durante su participación en el en el primer debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que una de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana es la creación de la Policía Municipal Metropolitana.

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