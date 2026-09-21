En cada jornada del debate participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán sus propuestas sobre distintos temas. Foto: GEC
En cada jornada del debate participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán sus propuestas sobre distintos temas. Foto: GEC
Por Redacción EC

La campaña por la alcaldía de Lima en las elecciones del 4 de octubre entra en la recta final con el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la primera jornada, 13 candidatos presentan sus propuestas y exponen su visión para la capital, en un escenario marcado por las principales demandas de los ciudadanos.

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