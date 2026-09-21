La campaña por la alcaldía de Lima en las elecciones del 4 de octubre entra en la recta final con el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la primera jornada, 13 candidatos presentan sus propuestas y exponen su visión para la capital, en un escenario marcado por las principales demandas de los ciudadanos.

Para Samir Frank Quispe Caballero, del partido Batalla Perú, la actual Lima padece de una “mafia burocrática que trae perjuicios y más bien propone una ”Lima pragmática, provida y familia, que de seguridad, formalidad sin abuso y un transporte digo" pues “la juventud no ha venido a esperar su turno, ha venido a ejercer la obra”.

“Hoy, casi 140 años después, la actual clase política intenta reciclarse usando cargos públicos para luego tener otro cargo público y que cada cuatro años vienen trayendo propuestas, pero cuando fueron funcionarios como resultados hoy, estamos peor que antes”, dijo.

Ricardo Belmont, del partido Partido Cívico Obras, sostuvo que su actual visiónd de Lima “es un desastre”. “Hace 30 años dejé un plan que ya tenías obras y se dejaron al aire. Yo no vengo acá a pelear con nadie, ni a debatir porque cada uno tiene sus ideas. Yo vengo a construir patria, a buscar la unión de los peruanos y dejar las antonomías que nos dividen”, precisó.

“Este es un país que extraordinario, es un país que me mantiene de pie y esta Lima que se ha venido a bajo por la falta de coordinación del Estado y Gobiernos Municipales”, resaltó durante su primero minuto en el debate organizado por el JNE.

Carlos Bruce Montes de Oca, de Somos Perú, puntualizó que la actual gestión de Lima está dejando una deuda de 5 mil millones de soles y, por ende, requieren “que el siguiente alcalde de la ciudad sepa de gestión pública para negociar con el Ministerio de Economía y tener obras que tanto la ciudad necesita”.

“En seguridad, el alcalde solo persigue el delito de la mano de la Policía Nacional que depende del Gobierno Regional. Planteamos la creación de la Policía Nacional Metropolitana, nadie lo ha hecho, pero yo lo voy a implementar, así como lo hicimos en Surco”, indicó.

“Lima tiene 43 distritos, pero un problema es que no se hablan. Vamos a sentarnos en la misma mesa, del partido que sean. Vamos a proponer soluciones de manera conjunta. Vengo a que la ciudad funcione para que los limeños encontremos una mejor forma de vivir en nuestra querida Lima”, destacó.

Debate municipal para Lima Metropolitna: Candidatos presentan propuestas en materia de transporte. Foto composición - Gestión

A su turno, Flor de María, del Partido Demócrata Verde, señaló que para ella gobernar significa: “proteger, dar seguridad y confianza. Tenemos que recobrar la confianza de la ciudadanía. Propongo seguridad metropolitana integrada, cámaras espías conectadas en puntos críticos de Lima con capacidad para recabar, preservar y entregar evidencia que permita exigir que cada institución haga su trabajo: policía, fiscalía y poder judicial. Vamos a transformar el serenazgo para responder, primero proteger a la víctima, seguridad con prevención”.

Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, afirmó que tiene la “fórmula” para luchar contra la delincuencia y convertir a Lima en una ciudad “segura, justa, transparente, que rinda cuentas y sobre todo que sea sostenible porque la juventud hoy merece la oportunidad que no la tiene, el discapacitado, el adulto mayor”.

“Como Ingeniero tengo la fórmula y la solución en cuanto a lo que es luchar contra la inseguridad. Lamentablemente, ya en estos tiempos, cerca de seis mil extorsiones en lo que va del año, cerca del 40% de lo que es a nivel nacional. Y cada día la amenaza al sector informal, al transporte, hasta los colegios. Ya la gente no puede vivir tranquila. Por esta razón, como autoridad, he sabido lograr la ejecución presupuestal al cien por ciento en inversiones y también en calidad de gasto y eso me ha permitido lograr mayores inversiones en mi distrito, más de 1500 millones de soles”, adujo en su primera intevemción en el debate municipal.

Victoria Betzabé La Cruz Garcés, del Partido Morado, resaltó que Lima actualmente tiene una “dualidad”, donde “algunos crecen con adecuados servicios y muchas oportunidades, pero hay otra Lima donde hay falencias y carencias”.

“Aquí afrontamos esa angustia en esta Lima que pretende esconder circunstancias como el Liceo Naval. Allá vamos a construir una Lima al desarrollo del ser humano, una Lima solidaria”, destacó.

Segundo Valdez Zavala, del Frepap, dijo que actualmente Lima se ha convertido “en nuestra capital del miedo”, sin embargo, tiene una propuesta “clara” para mejorarla con miras al 2030. “Nuestra visión es una Lima ordenada, segura, sostenible, con igualdad de oportunidades y que promueva el desarrollo económico para jóvenes y emprendedores. Fortaleceremos las juntas vecinales y consolidaremos una gestión pública transparente. Con el lema ‘El agro al poder’, es una promesa de una ciudad verde, con salud, orden urbano y justicia social”, apuntó.

Luis Huette Tolentino, del Partido Político Pueblo Consciente, dejó en claro en su primera alocución en el debate que para abordar la problemática que afronta Lima se debe tener en cuenta “cinco ejes fundamentales”.

“Una Lima segura, sin extorsiones, sin sicariato, sin delincuencia. Una Lima con un transporte rápido y masivo donde no perdamos más horas de nuestra vida. Una Lima limpia sin contaminación. Una Lima saludable, con centros de salud que garanticen calidad de vida. Una Lima con educación que forje la nueva generación de talentos. Tenemos un plan, un equipo técnico, y financiamiento que garantizan el cumplimiento de todos estos objetivos. Somos Pueblo Consciente y llevamos como símbolo un niño que significa el desarrollo de un país. Un partido nuevo, democrático, respetuoso de las leyes, que está en contra de las reelecciones. Ponemos a las familias como núcleo de la sociedad y a Dios como nuestro guía. Por decisión de todos ustedes, la mayoría de partidos que se presentan hoy perdieron ya sus inscripción. Nosotros permaneceremos vigentes forjando un nuevo futuro de Lima, inclusiva, humana y solidaria”, resaltó.

Al momento de su intervención, el abogado Elio Fernando Riera Garro, de Alianza para el Progreso (APP), indicó que Lima necesita una autoridad que conozca la ley y que “la sepa hacer funcionar”.

“Lima está próxima a cumplir 500 años. Mi visión se proyecta hacia el futuro con juventud, experiencia y conocimiento. Quiero una Lima segura, que recupere su su tiempo y dignidad a través de un transporte público moderno y eficiente. Seremos una ciudad que ya no le de la espalda a nuestra esencia, sino que abrace a esta fuente inmensa de turismo y desarrollo. Junto haremos una Lima A1, pondré mi vocación al servicio de la ciudad”, expresó.

(Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)

En su intervención, Susel Paredes, de Ahora Nación, manifestó que Lima es una “ciudad abandonada a su suerte”.

“Somos víctimas de la delincuencia y la extorsión, nos demoramos cinco horas diarias en el tráfico. No tenemos parques donde descansar y encima, los pocos que hay los privatizan nuestros propios alcaldes. Los limeños vivimos mal y la culpa la tienen nuestras autoridades quiero ser alcaldesa de Lima para acabar con todo eso porque vecino vecina de Lima tiene derecho a vivir no solo a sobrevivir. Vamos a mejorar el transporte público, vamos a eliminar la delincuencia con inteligencia, vamos hacer que los parques zonales y las playas sean accesibles para todos, vamos a priorizar a los vecinos de las zonas altas y del Cercado que son los que más sufren por la pasibilidad de López Aliaga, los que viven en cerros y las quintas de Barrios Altos que hasta ahora siguen sin agua y sin teleférico. Voy a pelear por ellos. Derrotemos juntos a los que solo piensan en lucrar con los vecinos”, resaltó.

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.

La jornada contempla presentación y visión de Lima, interacción directa, preguntas ciudadanas y un mensaje final, según el formato establecido por el JNE.