Este martes 22 de septiembre se realiza la segunda y última jornada del debate municipal para la Alcaldía de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Grupo El Comercio)
Este martes 22 de septiembre se realiza la segunda y última jornada del debate municipal para la Alcaldía de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

A pocos días de las Elecciones Municipales que definirán quién será el próximo alcalde para Lima Metropolitana, los 13 candidatos exponen sus propuestas y plantean sus principales prioridades para la capital. El debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone sobre la mesa temas que preocupan a los ciudadanos y las distintas visiones de Lima que presentan los postulantes.

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