A pocos días de las Elecciones Municipales que definirán quién será el próximo alcalde para Lima Metropolitana, los 13 candidatos exponen sus propuestas y plantean sus principales prioridades para la capital. El debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone sobre la mesa temas que preocupan a los ciudadanos y las distintas visiones de Lima que presentan los postulantes.

En el inicio del bloque de ‘visión de ciudad’, la candidata Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021) compartió su deseo de tener una Lima moderna y con los servicios indispensables para todos sus habitantes.

“He venido a expresar la visión que tengo de Lima como una ciudad hermosa, moderna, resiliente, con servicios que la ciudad brinda y nosotros los ciudadanos mejoremos nuestra calidad de vida... tenemos agua segura, reciclaje a la orden del día, calles limpias, la basura en su lugar, y todo funcione como tiene que ser, como una ciudad de verdad hermosa, como la verdadera ciudad de los reyes. Esa es la visión y ese es el plan que el Frente Esperanza está entregando a Lima para el beneficio de las futuras generaciones”, indicó.

Mónica Yaya, candidata por el Partido Aprista Peruano, expresó su preocupación por la inseguridad que existe en la ciudad y apuntó a la gestión de Rafael López Aliaga por la inacción durante estos años.

“Lima, desde la última gestión municipal, tiene más asesinatos por sicariato, más cobradores de cupos persiguiendo a comerciantes formales e informales, más violencia contra la mujer, menos oportunidades de trabajo para nuestros hijos, porque no cuentan ni siquiera con un sistema de transporte integrado... porque el alcalde nos abandonó. No se olviden que la visión para Lima tiene que ser una ciudad segura, ordenada y, sobre todo, libre de corrupción”, expresó.

Por su parte, Yuri Castro (candidato a primer regidor por el partido Perú Libre), remarcó que ya no se puede vivir con miedo, y que representa a Lima invisible que es ignorada por las autoridades.

“Los partidos políticos se han repartido el Gobierno de la ciudad de Lima en las últimas dos gestiones y nos han dejado caos, inseguridad y cero de planificación. Ellos ya tuvieron su oportunidad y le fallaron a los limeños. Por eso, es muy importante que este 4 de octubre votes por la seguridad, por una renovación real y no ficticia” apuntó.

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.

La jornada contempla presentación y visión de Lima, interacción directa, preguntas ciudadanas y un mensaje final, según el formato establecido por el JNE.