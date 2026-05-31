Durante el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaron uno de los bloques más esperados de la jornada al responder de forma consecutiva a la pregunta ciudadana.

¿Por qué debería ser presidente o presidenta?

La primera consulta de este tipo fue: “¿Por qué debería ser elegido presidente o presidenta?”. Ante esto, la primera en responder, fue la candidata de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori afirmó saber que muchas personas que observaban el debate desde sus casas se encuentran desesperanzadas. “Y los entiendo, basta mirar cómo está el país: extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero cada vez alcanza menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible, hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que “una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico”. “Y tenemos dos opciones: o hacemos algo ahora para arreglar nuestro país o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Estas son las dos opciones que tiene hoy nuestro país”, arremetió.

Asimismo, señaló que el “orden” significaba pollo más barato, balones de gas más accesibles, fertilizantes para la cosecha y la tranquilidad de salir de casa a trabajar con la certeza de volver sano y salvo al hogar.

“Caos es incertidumbre y destrucción. A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo-Sánchez-Antauro. Nosotros tenemos una gran diferencia; hemos logrado construir un equipo con experiencia y capacidad para resolver estos problemas”, cerró su respuesta.

Ante la interrogante, Roberto Sánchez inició su respuesta señalando que era “hijo de la educación pública”, evocando sus estudios primarios, secundarios y también su formación en Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sostuvo que, como millones de hombres y mujeres del país, “he trabajado toda mi vida, luchando día a día por mi familia”. Asimismo, hizo referencia a su paso por el seminario de formación religiosa y aseguró que era “un hombre de fe”.

“Soy un hombre de fe. Yo no voy a defraudar a mi pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú. Gobiernos locales, gobiernos regionales, he sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón. Pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor”, agregó.

También afirmó que conoce las necesidades y los problemas del Perú. “Me he formado para ello. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de diez años, subvertido el sistema de justicia, corroído el país y ellos son Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”, aseveró.

Cerró su mensaje pidiendo no resistirse al cambio y afirmando que se va a “recuperar la democracia para todos los peruanos”.

¿Qué medidas implementará durante sus primeros 100 días para combatir la extorsión y recuperar la seguridad ciudadana?

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