Resumen

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: composición El Comercio
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: composición El Comercio
Por Redacción EC

Durante el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaron uno de los bloques más esperados de la jornada al responder de forma consecutiva a la pregunta ciudadana.

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