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Debate presidencial de segunda vuelta 2026: últimas noticias EN VIVO
El orden y los temas fueron consensuados con ambos candidatos en reuniones de coordinación previas a la organización del debate.
- Los temas a debatir por los candidatos presidenciales serán los siguientes:
- Seguridad ciudadana
- Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos
- Educación y salud
- Economía, empleo y reducción de la pobreza
La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 7 de junio. El candidato que alcance la mayor cantidad de votos será el nuevo presidente electo y tomará posesión del cargo el 28 de julio.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron pasar a la segunda vuelta presidencial tras ocupar los primeros dos lugares en las elecciones generales del pasado 12 de abril. La candidata de Fuerza Popular logró 2'877,678 votos (17.192%), mientras que el representante de Juntos por el Perú alcanzó 2'015, 114 votos (12.039%).
El debate previo a la segunda vuelta será transmitido en vivo por los canales oficiales del JNE y también por la señal de TV Perú. Las incidencias online del encuentro podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el evento se realizará el domingo 31 de mayo, a las 8 p.m., en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.
Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los protagonistas del debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral 2026, en la que los peruanos elegirán al nuevo mandatario por los próximos cinco años.
Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los protagonistas del debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral 2026, en la que los peruanos elegirán al nuevo mandatario por los próximos cinco años.