El exsecretario general de Acción Popular Edmundo del Águila Morote presentó una demanda de amparo, con un pedido de medida cautelar, ante el Poder Judicial para que se anule la resolución con la cual se declararon como inválidas sus elecciones primarias.

Los recursos fueron planteados ante el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima con el objetivo de anular la resolución con la que el pleno del JNE anuló las elecciones internas del 7 de diciembre del partido de la lampa.

Del Águila Morote denuncia que el fallo del ente electoral vulnera su derecho a la participación política, el debido proceso y la tutela procesal efectiva porque fue emitida sin competencia legal, audiencia pública ni motivación suficiente.

Con la medida cautelar, pide la suspensión inmediata de los efectos de la resolución del JNE para evitar lo que aseguran sería un “daño irreparable” por los plazos preclusivos del cronograma electoral y permitir de manera provisional la participación de Acción Popular.

“Esta acción busca no solo la defensa de los derechos de Acción Popular y de sus militantes, sino también la preservación del pluralismo político y la legalidad constitucional del sistema electoral. Sobre todas las cosas debemos defender la herencia que nos dejó nuestro líder Fernando Belaúnde Terry”, dijo Edmundo del Águila en un comunicado.

Cabe recordar que Acción Popular convocó a un Plenario Nacional Extraordinario para el sábado 20 de diciembre luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara sus comicios primarios y resolviera excluir a la agrupación de su participación en las Elecciones Generales de 2026 para, entre otros temas, evaluar acciones a tomar sobre el Comité Nacional Electoral (CNE).