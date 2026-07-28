Reconstruyen feminicidio de Laura Huere en Ate. Foto: Latina
Reconstruyen feminicidio de Laura Huere en Ate. Foto: Latina
Por Abby Ardiles

La computadora que Laura Huere Guerra llevaba en brazos aquella noche terminó convirtiéndose en una de las primeras pistas del caso. La joven, de 31 años, salió de su casa para devolver el equipo que le habían prestado y nunca regresó. Cuando estaba a pocos metros de volver a su vivienda, en Ate, un hombre que llegó en bicicleta la interceptó, sostuvo una breve discusión con ella y la asesinó de una puñalada en el cuello. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

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