El candidato a la Municipalidad de Lima de Alianza Para el Progreso (APP), Omar Chehade, aseguró que las Elecciones Regionales y Municipales 2022 no son el premio consuelo para quienes han perdido los comicios presidenciales del año pasado.

“Lima no es el premio consuelo para los que han fracaso en su postulación a la presidencia de la República. Lima no puede ser el repechaje para los candidatos que han fracasado el 2021 como Urresti, Forsyth, López Aliaga, a la presidencia de la República y no puede ser el premio consuelo de los perdedores”, comentó.

En una conferencia de prensa en la que fue presentado como el candidato a Lima de APP, el excongresista aseguró que “la ciudad no se merece esto”, tras criticar a otros postulantes al sillón municipal.

Chehade aseguró que de ganar las elecciones se dedicará a defender los derechos de los limeños, tras recordar su experiencia como procurador y legislador.

“Defenderé a los vecinos que están siendo sometidos a la tiranía de la inseguridad ciudadana, a la inestabilidad económica, el desempleo, el subempleo, el hambre, la desnutrición, la anemia infantil, el caos en el transportes y carencia de agua y desagüe”, comentó.