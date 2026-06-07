El último domingo 7 de junio se realizó la segunda vuelta electoral en el Perú entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente. El sufragio se extendió hasta las 5:00 p.m. (hora local) y, tras el cierre oficial de las votaciones, se difundió el tradicional flash electoral.

Este, da como ganadora, según el resultado de las encuestadora Ipsos y Datum, a Fujimori, aunque con un pequeño margen de error que no se extiende ni en un 2%. Por tal motivo, no se puede asegurar aún su triunfo y se esperan los primeros resultados del conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es un evento que despierta gran interés en el país, pero que también tiene repercusión en el extranjero, razón por la cual prensa internacional cubre el minuto a minuto de lo que acontece en el Perú y aquí compartimos algunos de los titulares que dejó el flash electoral.

Importantes medios como Cable News Network (CNN), British Broadcasting Corporation (BBC), France 24, Deutsche Welle (DW), Univisión, Nuestra Tele Noticias 24, Clarín, entre otros, informaron sobre el decisivo y parejo balotaje en Perú.

Cable News Network ( CNN)

British Broadcasting Corporation (BBC)

France 24

Deutsche Welle (DW)

Clarín

Univisión

Nuestra Tele Noticias 24

SOBRE EL AUTOR