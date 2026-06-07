Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los principales medios de comunicación del mundo reaccionaron al flash electoral que da un empate técnico entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Los principales medios de comunicación del mundo reaccionaron al flash electoral que da un empate técnico entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Por Redacción EC

El último domingo 7 de junio se realizó la segunda vuelta electoral en el Perú entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente. El sufragio se extendió hasta las 5:00 p.m. (hora local) y, tras el cierre oficial de las votaciones, se difundió el tradicional flash electoral.