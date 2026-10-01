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Resumen

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A tres días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, hay figuras que tienen una pesada mochila, siendo condenados por delitos penales de homicidio, secuestro y corrupción, y por cuyos casos tuvieron que pagar años en prisión, reparaciones civiles y servicios comunitarios.

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