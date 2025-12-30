Los candidatos Carlos Tubino, de Fuerza Popular, y Alex Segura, de Renovación Popular, participaron este martes en un debate en el programa "Siempre a las ocho de Milagros Leiva“. Los postulantes al Congreso para el proceso electoral de 2026 expusieron sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, reformas en el Estado y la permanencia del Perú en tratados internacionales.

En materia de seguridad, Tubino propuso la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la Policía Nacional mediante una revolución tecnológica que incluya sistemas de geolocalización para rastrear llamadas extorsivas. Por su parte, Segura sostuvo que la intervención militar requiere capacitación, entrega de recursos y un marco jurídico para la protección de los oficiales durante el control del orden interno.

Respecto al sistema penal, Segura planteó el endurecimiento de las penas para delitos de extorsión y sicariato, además de la implementación de juicios sumarios que permitan sentenciar en un plazo de dos semanas en casos de flagrancia. El candidato de Renovación Popular también sugirió el aislamiento en las prisiones y el establecimiento de visitas virtuales. Tubino insistió en la aplicación de interceptaciones telefónicas bajo control de jueces y fiscales para obtener reacciones ante los delitos.

Sobre la estabilidad institucional, el representante de Fuerza Popular se pronunció a favor de regular la vacancia presidencial por incapacidad moral a través de una ley de desarrollo constitucional. Segura coincidió en la regulación de dicha figura, aunque señaló que los mandatarios deben contar con capacidad de gestión para el ejercicio del cargo. Ambos candidatos indicaron que la existencia de una Cámara de Senadores y una de Diputados permitirá un mayor control político y normativo.

En el bloque sobre organismos internacionales, los candidatos manifestaron su postura de retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tubino propuso la denuncia del tratado para reingresar posteriormente con reservas que limiten la competencia contenciosa del tribunal. Segura defendió la salida del sistema bajo el argumento de que el organismo otorga beneficios a sentenciados por terrorismo y no brinda protección a los miembros de las fuerzas del orden.

Finalmente, los postulantes abordaron la legislación vigente sobre el crimen organizado y negaron que existan leyes que favorezcan a la delincuencia. Tubino defendió los cambios en las normas de organización criminal y colaboración eficaz, señalando que estas buscan evitar abusos procesales. Segura propuso la revisión de la ley de criminalidad sistemática para corregir la aplicación de penas en delitos como el sicariato y la extorsión.