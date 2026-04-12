Iniciaron las Elecciones Generales 2026 en el Perú y uno de los principales problemas reportados desde primeras horas fue la distribución de material electoral en distintos locales de votación. En colegios de Miraflores y Surco no fue la excepción.

Según lo reportado inicialmente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), había inconvenientes en la zona sur de Lima, lo que sería subsanado en las próximas horas; sin embargo, reportes de medios evidenciaron persisten dificultades.

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Se registran incidentes en local de votación en el colegio Champagnat de Surco ante demora por instalación de mesa de sufragio



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En el colegio Carmelitas de Miraflores, decenas de personas se encontraban alrededor de las 9:30 de la mañana esperando la apertura del local de votación que les corresponde, pero autoridades dentro del centro educativo informaron que no contaban aún con los elementos para instalar las mesas de sufrafio.

El mismo personal indicó que el material se encontraba en camino desde Lurín, ante la queja del electorado que agregó que otras personas acudieron al la institución educativa, pero que se retiró ante la situación atípica.

En el local de votación instalado en el parque Tradiciones en el distrito de Miraflores ha empezado la distribución de material electoral alrededor de las 10:20 a.m. (Mario Zapata N. / @photo.gec)

En Surco y a pocos minutos de las 10 de la mañana, más de un centenar votantes en el colegio Champagnat formaron colas a la espera de resolver el mismo problema: abrir el local de sufragio ante la falta de material electoral.

Las quejas no se hicieron esperar entre los concurrentes, quienes denunciaron que incluso adultos mayores y personas con niños en brazos se encuentran expuestos a las altas temperaturas sin el debido resguardo.

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