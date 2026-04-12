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Votantes esperan la apertura del colegio Carmelitas, en Miraflores, ante la falta de suministro de material electoral para las Elecciones Generales, el 12 de abril de 2026. (Captura de Canal N)
Votantes esperan la apertura del colegio Carmelitas, en Miraflores, ante la falta de suministro de material electoral para las Elecciones Generales, el 12 de abril de 2026. (Captura de Canal N)
Por Redacción EC

Iniciaron las Elecciones Generales 2026 en el Perú y uno de los principales problemas reportados desde primeras horas fue la distribución de material electoral en distintos locales de votación. En colegios de Miraflores y Surco no fue la excepción.

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