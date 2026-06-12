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El Poder Judicial ratificó la condena suspendida y la inhabilitación contra Alexander Salas Rivera, virtual diputado de Fuerza Popular. (Foto: Facebook Alexander Salas Rivera)
El Poder Judicial ratificó la condena suspendida y la inhabilitación contra Alexander Salas Rivera, virtual diputado de Fuerza Popular. (Foto: Facebook Alexander Salas Rivera)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaura dispuso elevar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso de Alexander Salas, virtual diputado de Fuerza Popular, tras confirmarse condena de 4 años de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.

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