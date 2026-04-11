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Elecciones 2026 EN VIVO | Últimas noticias de la jornada electoral del 12 de abril en Perú
El ciudadano debe presentar su documento nacional de identidad (DNI), el azul convencional o el electrónico, para poder emitir su voto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que se puede votar con el documento vencido en estas elecciones presidenciales.
Para ello es importante que consulten en la plataforma virtual de la ONPE su local de votación y su número de mesa de sufragio. Puedes consultar tu local de votación en esta nota de El Comercio.
El proceso de votación comenzará a las 7 a.m. y culminará a las 5 p.m., hora en la que se cerrarán las mesas de sufragio. Se recomienda a los ciudadanos acudir temprano a sus centros de votación para que puedan sufragar sin ningún inconveniente y eviten demoras.
Los peruanos votarán para elegir al nuevo presidente de la República y dos vicepresidentes, así como a 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes.
Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir, de forma democrática, a sus nuevas autoridades para los próximos cinco años. Puedes seguir las incidencias de esta jornada electoral, minuto a minuto, en esta nota de El Comercio.
¿Cómo votar correctamente este domingo 12 de abril?
Para que el voto sea válido para la elección de presidente y vicepresidentes, debes marcar con un aspa (X) o una cruz (+) sobre el símbolo del partido político y/o la foto del candidato. En lo que respeta a la elección de diputados, senadores y parlamentarios andinos, podrás hacer uso del voto preferencial colocando el número de los candidatos de tu preferencia.