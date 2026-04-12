La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhortó a las autoridades de la ONPE al cumplimiento de sus funciones, luego de constatar el retraso en la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de votación.

“La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio”, indicó la institución en su red social X.

🚨 #LoÚltimo | Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la @ONPE_oficial al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las… pic.twitter.com/Kzuy3OchFT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 12, 2026

Además, añadieron que la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabezará la diligencia, “a fin de evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”.

Cabe precisar que en un comunicado, la ONPE reconoció un retraso en la distribución de material electoral en determinados locales de votación, principalmente en la zona sur de Lima. De acuerdo con la institución, la demora se debe a un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga que debía trasladar el material.

“Ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales, que es la empresa Servicios Generales Gálata Estamos hablando de vehículos que se necesitaban para el traslado de materiales. Fue ayer en la noche que surgió este inconveniente”, señaló Cledy Gutierrez, vocera de la ONPE.

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