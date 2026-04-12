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La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro constató el retraso en la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de votación. Foto: GEC.
La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro constató el retraso en la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de votación. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhortó a las autoridades de la ONPE al cumplimiento de sus funciones, luego de constatar el retraso en la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de votación.

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