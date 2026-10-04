Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC
Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC
Por Redacción EC

Un contingente de alrededor de 7.000 fiscales se encuentra en alerta permanente en todo el territorio nacional antes, durante y después de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, celebradas este domingo 4 de octubre. El despliegue extraordinario forma parte de la campaña #EleccionesSinDelitos, impulsada por la Fiscalía de la Nación.

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