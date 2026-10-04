Un contingente de alrededor de 7.000 fiscales se encuentra en alerta permanente en todo el territorio nacional antes, durante y después de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, celebradas este domingo 4 de octubre. El despliegue extraordinario forma parte de la campaña #EleccionesSinDelitos, impulsada por la Fiscalía de la Nación.

Según el último balance de la institución, la fuerza fiscal ejecutó un total de 5.690 actuaciones preventivas a escala nacional. De este universo, el 58,7% (3.340) correspondió a labores previas de difusión, recopilación de información y coordinación institucional.

Material y propaganda electoral

Un 34,8% (1.981) se centró en acciones operativas específicas, tales como la verificación del material electoral, la erradicación de propaganda no permitida en las inmediaciones de los centros de votación, la supervisión del cumplimiento de la Ley Seca y el trabajo articulado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). El porcentaje restante comprendió 515 constataciones en campo (9,1%) y 478 actividades destinadas a la difusión de deberes y derechos ciudadanos (8,4%).

Como resultado de este trabajo de fiscalización en los locales y calles, las fiscalías de prevención del delito emitieron 624 exhortaciones, 883 recomendaciones y formalizaron 3 derivaciones legales.

Incidencias y denuncias bajo la lupa

Asimismo, durante el monitoreo continuo de la contienda electoral, el Ministerio Público identificó 150 incidentes con presunta relevancia penal. La tipificación de estas ocurrencias incluye:

96 casos por amenazas o actos intimidatorios contra ciudadanos o participantes.

contra ciudadanos o participantes. 17 casos por atentados contra la vida.

3 casos por homicidios.

34 casos vinculados a enfrentamientos, agresiones directas a candidatos y extorsiones, entre otros.

Frente a este panorama, las fiscalías territoriales abrieron investigación preliminar en 52 casos (34,7% del total de incidencias). En tanto, otros 85 incidentes (56,7%) permanecen en etapa de evaluación y seguimiento legal, mientras que 13 hechos (8,7%) corresponden a situaciones en las que no existió una denuncia formal presentada por las partes afectadas.

Puno: Distrito de Rosaspata registra la primera mesa de sufragio instalada en Huancané.

Regiones con mayor riesgo

Las incidencias reportadas abarcan 32 distritos fiscales a nivel nacional, aunque muestran un foco crítico en el norte y la Amazonía del país.

Con 20 ocurrencias (13,3% nacional) y 5 investigaciones abiertas, La Libertad lidera el reporte de incidencias electorales del Ministerio Público, seguida por Loreto (9 casos; 6,0%). En tanto, en Lima se registran 23 reportes repartidos entre Lima Este (8), Lima Centro (8) y Lima Norte (7). El mapa de alertas lo completan Junín (7) y las regiones de Huaura, Puno y Lambayeque, con 6 incidentes cada una (4,0%).

Detenciones y vulneraciones a la Ley Seca

A través del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), el Ministerio Público confirmó la intervención de tres personas durante los operativos preventivos:

Arequipa : Una persona fue intervenida por la presunta comisión del delito de coacción. Tras las diligencias preliminares, afrontará el proceso en libertad bajo citación.

: Una persona fue intervenida por la presunta comisión del delito de coacción. Tras las diligencias preliminares, afrontará el proceso en libertad bajo citación. Madre de Dios: Dos ciudadanos fueron intervenidos por la presunta venta ilegal de bebidas alcohólicas e infracción a la Ley Seca. Ambos permanecen bajo detención preliminar a disposición de las autoridades competentes.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.