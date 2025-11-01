Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Estos son los más de 60 aspirantes que se proyectan hacia el sillón presidencial en las próximas Elecciones Generales 2026
Estos son los más de 60 aspirantes que se proyectan hacia el sillón presidencial en las próximas Elecciones Generales 2026

Estos son los más de 60 aspirantes que se proyectan hacia el sillón presidencial en las próximas Elecciones Generales 2026

A prácticamente cinco meses de las próximas , el tablero político ya empieza a tomar forma. Y más de 60 personajes ya se perfilan como precandidatos presidenciales entre las 39 organizaciones políticas que participarán en la siguiente contienda electoral, según un análisis efectuado por El Comercio.

De acuerdo con el cronograma electoral, este 31 de octubre se cerró el plazo para que las fórmulas presidenciales y las listas al Congreso –tanto para la Senado, Diputados y el propio Parlamento Andino– queden formalmente inscritas ante los órganos electorales de cada agrupación.

Y con ello, queden expeditas para participar en las elecciones primarias, de donde surgirán a su vez los candidatos oficiales que competirán al sillón presidencial.

MIRA: César Acuña postulará a la Presidencia por APP con Alejandro Soto y Jessica Tumi como vicepresidentes

En total, son 39 agrupaciones políticas en la contienda, de las cuales tres corresponden a alianzas electorales conformadas: Unidad Nacional, Fuerza y Libertad y Venceremos.

“El plazo responde a un hito electoral en el cual las organizaciones políticas que van a participar en el proceso tienen que definir sus precandidaturas; es decir, ordenar internamente las listas que se presenten para que los órganos electorales las califiquen y admitan”, explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral.

Una vez concluida esta determinación interna y las listas sean admitidas hasta este 31 de octubre –agregó– las agrupaciones políticas tienen que comunicar las mismas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para esto, el nuevo plazo es el próximo 7 de noviembre.

Mendoza acotó que, por transparencia, algunas agrupaciones publicitan las listas admitidas que participarán en la próxima contienda interna; sin embargo, no es una obligación legal taxativa.

“Ahí hay un vacío normativo. De no comunicar a la ONPE las precandidaturas, ahí sí el partido no puede participar en las elecciones. Pero no se establece en la norma electoral alguna sanción específica por el hecho de no publicitar en sus páginas web las listas”, agregó.

En símil, José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, apuntó que cualquier irregularidad en el proceso interno sería pasible de cuestionamiento recién una vez inscritas como tales ante el ente electoral las fórmulas y listas de cada agrupación.

“A ONPE solo se comunica quiénes son los candidatos, se registran y se dan las primarias. El plazo para ello es hasta el 7 de noviembre. El momento de cuestionar cualquier irregularidad o error en las primarias va ser ante los Jurados Electorales Especiales, ya en enero cuando se abra el período de tachas en esa instancia electoral”, remarcó.

Del total de agrupaciones políticas, solo dos efectuarán sus elecciones primarias mediante la modalidad de un militante un voto: el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. Esto ocurrirá el 30 de noviembre. En el primero, se presentaron hasta 15 fórmulas presidenciales.

El resto de agrupaciones, seguirá la modalidad indirecta, a través de delegados. Por ello, se definirán a sus candidatos respectivos en un segundo acto electoral, previsto para el 7 de diciembre próximo.

"Lo que sí, según la Ley de Organizaciones Políticas, los aspirantes están obligados a entregar al momento de presentar su candidatura a la elección primaria su respectiva Declaración Jurada de Hoja de Vida".

Movidas internas

De acuerdo con una revisión efectuada por este Diario, apenas 13 agrupaciones –al cierre de esta edición– habían publicado sus listas admitidas para el proceso de democracia interna en sus respectivas páginas web. El resto, más del 60%, aún no lo había efectuado.

Sin embargo, si se consideran además de ello las postulaciones que ya se habían adelantado a través de entrevistas, comunicados y publicaciones en redes sociales, etcétera, se puede perfilar que son más de 60 los que aspiran llegar al sillón presidencial este 2026 [ver gráfica].

Organización política Presidente 1er Vicepresidente 2do Vicepresidente
Logo Fuerza Popular
Fuerza Popular
 Keiko Fujimori Luis Galarreta Velarde Miguel Ángel Torres Morales
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Javier Velázquez Quesquén Carla García Buscaglia Luis Wilson Ugarte
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Jorge Morales Loyola Mercedes Núñez Gutiérrez Marcos Javes Tafur
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Jorge del Castillo Galvez Maurice Mulder Bedoya Belén García Mendoza
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Hernán Garrido Lecca Omar Quesada Martínez Olga Cribilleros Shigihara
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Yamel Romero Peralta Aura Calle Olivera José Rodríguez Casaperalta
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Juan Sánchez Motes De Oca Valeria Mezarina Avia Porfirio Buitrón Espinoza
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Augusto Valqui Malpica Jorge Haya de la Torre Barr Isabel Oviedo Trujillo
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Juana Quiroz Betetta Fidel Puma Mamani José Fernández Villacorta
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Enrique Valderrama Peña María Valdivia Acuña Lucio Vásquez Sánchez
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Magno Mendoza Rodríguez Nemit Gamboa Girón Elena Ciriaco Campos
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Neptali Ramírez Herrera Jorge Cuervo Larrea Milagros Morales Yauri
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Emiliano Vargas Florecin Edith Ruelas Torres Julio Loayza Cavero
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Rafael Zevallos Bueno Rocío Salcedo Silva Daniel Díaz Espinoza
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 Jorge Risco Vega María Nieto Gavilán Anthony Vizcarra Arismendi
Logo Partido Aprista Peruano
Partido Aprista Peruano
 José Torres Iriarte Orlando Loayza Villegas Fanny Ríos Galdo
Logo Alianza electoral Unidad Nacional (PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!)
Alianza electoral Unidad Nacional (PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!)
 Roberto Chiabra
Logo Libertad Popular
Libertad Popular
 Rafael Belaunde Llosa Pedro Cateriano Bellido Tania Porles Bazalar
Logo Primero La Gente
Primero La Gente
 Miguel del Castillo Luis Machicao Rocío Pizarro
Logo Primero La Gente
Primero La Gente
 Marisol Pérez Tello Raúl Molina Manuel Ato
Logo Alianza electoral Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna y Batalla Perú)
Alianza electoral Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna y Batalla Perú)
 Fiorella Molinelli Aristondo Gilbert Violeta López María Pariona Oré
Logo Frente de la Esperanza
Frente de la Esperanza
 Luis Fernando Olivera Vega Elizabeth León Chinchay Carlos Cuaresma Sánchez
Logo Salvemos al Perú*
Salvemos al Perú*
 Ricardo Vásquez Ramírez Edelmira Ramírez Miranda Luis Vargas Machuca
Logo Salvemos al Perú*
Salvemos al Perú*
 David Mamani Mamani Manuel Mendives Laura Rocío Julca Miranda
Logo Salvemos al Perú*
Salvemos al Perú*
 Antonio Ortiz Villano Jaime Freundt Lopez Giovanna Demurtas Moya
Logo Renovación Popular
Renovación Popular
 Rafael López Aliaga Cazorla Norma Yarrow Lumbreras Jhon Ramos Malpica
Logo Avanza País
Avanza País
 Phillip Butters Fernán Altuve-Febres Karol Paredes
Logo Avanza País
Avanza País
 César Combina Julio Porras Mayta Ines Chacón
Logo Fe en el Perú
Fe en el Perú
 Álvaro Paz de la Barra
Logo Sí Creo
Sí Creo
 Carlos Espá
Logo Perú Moderno
Perú Moderno
 Carlos Jaico Miguel Almenara Liz Quispe Santos
Logo Perú Moderno
Perú Moderno
 José Reynaldo López Guilmar Trujillo Lafitte Zully Pinchi Ramírez
Logo Perú Libre
Perú Libre
 Pendiente
Logo País para Todos
País para Todos
 Carlos Álvarez María Chambizea Reyes Diego Guevara Vivanco
Logo País para Todos
País para Todos
 Jorge Dávila Chumpitazi Carmen López Asis No registra
Logo Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN)
Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN)
 Pendiente
Logo Partido Demócrata Unido Perú
Partido Demócrata Unido Perú
 Charlie Carrasco Salazar
Logo Partido Patriótico del Perú
Partido Patriótico del Perú
 Herbert Caller Gutiérrez Rossana Montes Tello Jorge Carcovich Cartolezzi
Logo Partido Demócrata Verde
Partido Demócrata Verde
 Alex Gonzales Castillo Maritza Sánchez Perales Félix Murazzo Carrillo
Logo Perú Primero
Perú Primero
 Mario Vizcarra Cornejo Martín Vizcarra Cornejo Judith Carla Mendoza Díaz
Logo Alianza para el Progreso
Alianza para el Progreso
 César Acuña Peralta Alejandro Soto Reyes Jessica Milagros Tumi Rivas
Logo Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)**
Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)**
 Vicente Alanoca Pendiente Pendiente
Logo Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)**
Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)**
 Ronald Atencio Pendiente Pendiente
Logo Juntos por el Perú
Juntos por el Perú
 Roberto Sánchez Palomino Analí Márquez Huanca Brígida Curo Bustincio
Logo Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
 Pendiente
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Julio Chávez
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Víctor Andrés García Belaunde
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Alfredo Barnechea
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Edwin Martínez
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Erwin Pinedo
Logo Acción Popular
Acción Popular
 Higinio Torres
Logo Perú Acción
Perú Acción
 Pendiente
Logo Partido Democrático Federal***
Partido Democrático Federal***
 Armando Massé Virgilio Acuña Lidia Lourdes Díaz
Logo Progresemos
Progresemos
 Paul Jaimes
Logo Somos Perú
Somos Perú
 George Forsyth Sommer
Logo Ahora Nación
Ahora Nación
 Alfonso López Chau Luis Alberto Villanueva Carbajal Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
Logo Podemos Perú
Podemos Perú
 José Luna Gálvez Cecilia García Rodríguez Raúl Noblecilla Olaechea
Logo Un Camino Diferente
Un Camino Diferente
 Rosario del Pilar Fernández Bazán Arturo Fernández Anita María Carnero Paredes
Logo Ciudadanos por el Perú
Ciudadanos por el Perú
 Morgan Quero Alberto Moreno Melanie Herrera
Logo Partido Cívico Obras
Partido Cívico Obras
 Ricardo Belmont Cassinelli
Logo Partido Morado
Partido Morado
 Richard Arce Ronnie Jurado Frida Ríos
Logo Partido Morado
Partido Morado
 Mesías Guevara Heber Cueva Marisol Liñán
Logo Frepap
Frepap
 Pendiente
Logo Partido Político Cooperación Popular
Partido Político Cooperación Popular
 Yonhy Lescano Ancieta
Logo Integridad Democrática
Integridad Democrática
 Wolfgang Grosso
Logo Partido del Buen Gobierno
Partido del Buen Gobierno
 Jorge Nieto

Y es que, al cierre del plazo, las movidas internas en las agrupaciones políticas aún continuaban. Si bien algunos partidos –como Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular– dieron a conocer días antes quiénes integrarían sus fórmulas presidenciales, otros todavía definían a sus precandidatos hasta último momento.

Este Diario conoció, por ejemplo, que en el partido Perú Federal, fundado por el excongresista Virgilio Acuña, aún se estudiaba la presentación de una única fórmula presidencial, a pesar de haberse anunciado días antes hasta tres aspirantes a la Casa de Pizarro. Al final, primó esta opción y Acuña postulará a la primera vicepresidencia.

Lo mismo ocurrió al interior de la alianza política Venceremos, conformada por Nuevo Perú y Voces del Pueblo. Se había anunciado dos fórmulas presidenciales integradas por Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo, respectivamente. No obstante, la reciente condena por terrorismo a 20 años contra este último hizo que se considere a última hora la presentación de una sola fórmula, según confirmaron fuentes de este Diario.

Igualmente, al cierre de esta edición, en el partido Cooperación Popular, del exparlamentario Yonhy Lescano, aún se evaluaban perfiles de los militantes para conformar una fórmula presidencial.

A las indefiniciones, también se deben sumar las pugnas internas. Este Diario también conoció que al interior del partido Salvemos al Perú se generaron dos facciones en su dirigencia, cada una con sus listas en paralelo.

Apenas una muestra de la diáspora que depara el próximo proceso electoral.

