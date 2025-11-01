Estos son los más de 60 aspirantes que se proyectan hacia el sillón presidencial en las próximas Elecciones Generales 2026

A prácticamente cinco meses de las próximas Elecciones Generales 2026 (EG2026), el tablero político ya empieza a tomar forma. Y más de 60 personajes ya se perfilan como precandidatos presidenciales entre las 39 organizaciones políticas que participarán en la siguiente contienda electoral, según un análisis efectuado por El Comercio.

De acuerdo con el cronograma electoral, este 31 de octubre se cerró el plazo para que las fórmulas presidenciales y las listas al Congreso –tanto para la Senado, Diputados y el propio Parlamento Andino– queden formalmente inscritas ante los órganos electorales de cada agrupación.

Y con ello, queden expeditas para participar en las elecciones primarias, de donde surgirán a su vez los candidatos oficiales que competirán al sillón presidencial.

En total, son 39 agrupaciones políticas en la contienda, de las cuales tres corresponden a alianzas electorales conformadas: Unidad Nacional, Fuerza y Libertad y Venceremos.

“El plazo responde a un hito electoral en el cual las organizaciones políticas que van a participar en el proceso tienen que definir sus precandidaturas; es decir, ordenar internamente las listas que se presenten para que los órganos electorales las califiquen y admitan”, explicó a El Comercio Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral.

Una vez concluida esta determinación interna y las listas sean admitidas hasta este 31 de octubre –agregó– las agrupaciones políticas tienen que comunicar las mismas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para esto, el nuevo plazo es el próximo 7 de noviembre.

Mendoza acotó que, por transparencia, algunas agrupaciones publicitan las listas admitidas que participarán en la próxima contienda interna; sin embargo, no es una obligación legal taxativa.

“Ahí hay un vacío normativo. De no comunicar a la ONPE las precandidaturas, ahí sí el partido no puede participar en las elecciones. Pero no se establece en la norma electoral alguna sanción específica por el hecho de no publicitar en sus páginas web las listas”, agregó.

En símil, José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, apuntó que cualquier irregularidad en el proceso interno sería pasible de cuestionamiento recién una vez inscritas como tales ante el ente electoral las fórmulas y listas de cada agrupación.

“A ONPE solo se comunica quiénes son los candidatos, se registran y se dan las primarias. El plazo para ello es hasta el 7 de noviembre. El momento de cuestionar cualquier irregularidad o error en las primarias va ser ante los Jurados Electorales Especiales, ya en enero cuando se abra el período de tachas en esa instancia electoral”, remarcó.

Del total de agrupaciones políticas, solo dos efectuarán sus elecciones primarias mediante la modalidad de un militante un voto: el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. Esto ocurrirá el 30 de noviembre. En el primero, se presentaron hasta 15 fórmulas presidenciales.

El resto de agrupaciones, seguirá la modalidad indirecta, a través de delegados. Por ello, se definirán a sus candidatos respectivos en un segundo acto electoral, previsto para el 7 de diciembre próximo.

"Lo que sí, según la Ley de Organizaciones Políticas, los aspirantes están obligados a entregar al momento de presentar su candidatura a la elección primaria su respectiva Declaración Jurada de Hoja de Vida".

Movidas internas

De acuerdo con una revisión efectuada por este Diario, apenas 13 agrupaciones –al cierre de esta edición– habían publicado sus listas admitidas para el proceso de democracia interna en sus respectivas páginas web. El resto, más del 60%, aún no lo había efectuado.

Sin embargo, si se consideran además de ello las postulaciones que ya se habían adelantado a través de entrevistas, comunicados y publicaciones en redes sociales, etcétera, se puede perfilar que son más de 60 los que aspiran llegar al sillón presidencial este 2026 [ver gráfica].

Organizaciones políticas con sus candidatos (presidente y vicepresidentes). Organización política Presidente 1er Vicepresidente 2do Vicepresidente Fuerza Popular Keiko Fujimori Luis Galarreta Velarde Miguel Ángel Torres Morales Partido Aprista Peruano Javier Velázquez Quesquén Carla García Buscaglia Luis Wilson Ugarte Partido Aprista Peruano Jorge Morales Loyola Mercedes Núñez Gutiérrez Marcos Javes Tafur Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo Galvez Maurice Mulder Bedoya Belén García Mendoza Partido Aprista Peruano Hernán Garrido Lecca Omar Quesada Martínez Olga Cribilleros Shigihara Partido Aprista Peruano Yamel Romero Peralta Aura Calle Olivera José Rodríguez Casaperalta Partido Aprista Peruano Juan Sánchez Motes De Oca Valeria Mezarina Avia Porfirio Buitrón Espinoza Partido Aprista Peruano Augusto Valqui Malpica Jorge Haya de la Torre Barr Isabel Oviedo Trujillo Partido Aprista Peruano Juana Quiroz Betetta Fidel Puma Mamani José Fernández Villacorta Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Peña María Valdivia Acuña Lucio Vásquez Sánchez Partido Aprista Peruano Magno Mendoza Rodríguez Nemit Gamboa Girón Elena Ciriaco Campos Partido Aprista Peruano Neptali Ramírez Herrera Jorge Cuervo Larrea Milagros Morales Yauri Partido Aprista Peruano Emiliano Vargas Florecin Edith Ruelas Torres Julio Loayza Cavero Partido Aprista Peruano Rafael Zevallos Bueno Rocío Salcedo Silva Daniel Díaz Espinoza Partido Aprista Peruano Jorge Risco Vega María Nieto Gavilán Anthony Vizcarra Arismendi Partido Aprista Peruano José Torres Iriarte Orlando Loayza Villegas Fanny Ríos Galdo Alianza electoral Unidad Nacional (PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!) Roberto Chiabra Libertad Popular Rafael Belaunde Llosa Pedro Cateriano Bellido Tania Porles Bazalar Primero La Gente Miguel del Castillo Luis Machicao Rocío Pizarro Primero La Gente Marisol Pérez Tello Raúl Molina Manuel Ato Alianza electoral Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna y Batalla Perú) Fiorella Molinelli Aristondo Gilbert Violeta López María Pariona Oré Frente de la Esperanza Luis Fernando Olivera Vega Elizabeth León Chinchay Carlos Cuaresma Sánchez Salvemos al Perú* Ricardo Vásquez Ramírez Edelmira Ramírez Miranda Luis Vargas Machuca Salvemos al Perú* David Mamani Mamani Manuel Mendives Laura Rocío Julca Miranda Salvemos al Perú* Antonio Ortiz Villano Jaime Freundt Lopez Giovanna Demurtas Moya Renovación Popular Rafael López Aliaga Cazorla Norma Yarrow Lumbreras Jhon Ramos Malpica Avanza País Phillip Butters Fernán Altuve-Febres Karol Paredes Avanza País César Combina Julio Porras Mayta Ines Chacón Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Sí Creo Carlos Espá Perú Moderno Carlos Jaico Miguel Almenara Liz Quispe Santos Perú Moderno José Reynaldo López Guilmar Trujillo Lafitte Zully Pinchi Ramírez Perú Libre Pendiente País para Todos Carlos Álvarez María Chambizea Reyes Diego Guevara Vivanco País para Todos Jorge Dávila Chumpitazi Carmen López Asis No registra Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) Pendiente Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco Salazar Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Gutiérrez Rossana Montes Tello Jorge Carcovich Cartolezzi Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Castillo Maritza Sánchez Perales Félix Murazzo Carrillo Perú Primero Mario Vizcarra Cornejo Martín Vizcarra Cornejo Judith Carla Mendoza Díaz Alianza para el Progreso César Acuña Peralta Alejandro Soto Reyes Jessica Milagros Tumi Rivas Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)** Vicente Alanoca Pendiente Pendiente Alianza electoral Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo)** Ronald Atencio Pendiente Pendiente Juntos por el Perú Roberto Sánchez Palomino Analí Márquez Huanca Brígida Curo Bustincio Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Pendiente Acción Popular Julio Chávez Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde Acción Popular Alfredo Barnechea Acción Popular Edwin Martínez Acción Popular Erwin Pinedo Acción Popular Higinio Torres Perú Acción Pendiente Partido Democrático Federal*** Armando Massé Virgilio Acuña Lidia Lourdes Díaz Progresemos Paul Jaimes Somos Perú George Forsyth Sommer Ahora Nación Alfonso López Chau Luis Alberto Villanueva Carbajal Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari Podemos Perú José Luna Gálvez Cecilia García Rodríguez Raúl Noblecilla Olaechea Un Camino Diferente Rosario del Pilar Fernández Bazán Arturo Fernández Anita María Carnero Paredes Ciudadanos por el Perú Morgan Quero Alberto Moreno Melanie Herrera Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cassinelli Partido Morado Richard Arce Ronnie Jurado Frida Ríos Partido Morado Mesías Guevara Heber Cueva Marisol Liñán Frepap Pendiente Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano Ancieta Integridad Democrática Wolfgang Grosso Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto

Y es que, al cierre del plazo, las movidas internas en las agrupaciones políticas aún continuaban. Si bien algunos partidos –como Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular– dieron a conocer días antes quiénes integrarían sus fórmulas presidenciales, otros todavía definían a sus precandidatos hasta último momento.

Este Diario conoció, por ejemplo, que en el partido Perú Federal, fundado por el excongresista Virgilio Acuña, aún se estudiaba la presentación de una única fórmula presidencial, a pesar de haberse anunciado días antes hasta tres aspirantes a la Casa de Pizarro. Al final, primó esta opción y Acuña postulará a la primera vicepresidencia.

Lo mismo ocurrió al interior de la alianza política Venceremos, conformada por Nuevo Perú y Voces del Pueblo. Se había anunciado dos fórmulas presidenciales integradas por Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo, respectivamente. No obstante, la reciente condena por terrorismo a 20 años contra este último hizo que se considere a última hora la presentación de una sola fórmula, según confirmaron fuentes de este Diario.

Igualmente, al cierre de esta edición, en el partido Cooperación Popular, del exparlamentario Yonhy Lescano, aún se evaluaban perfiles de los militantes para conformar una fórmula presidencial.

A las indefiniciones, también se deben sumar las pugnas internas. Este Diario también conoció que al interior del partido Salvemos al Perú se generaron dos facciones en su dirigencia, cada una con sus listas en paralelo.

Apenas una muestra de la diáspora que depara el próximo proceso electoral.