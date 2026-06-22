El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas 24 apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú (JP), en tanto solo una fue declarada fundada en parte, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

El pleno del máximo organismo electoral revisó este lunes 22 de junio, en audiencia pública virtual, 25 recursos de apelación referidos a la Segunda Elección Presidencial del pasado 7 de junio.

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Dichas apelaciones fueron presentadas contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales correspondientes, sobre actas electorales procedentes de varias circunscripciones del interior del país, como Lima, Piura, Pasco e Ica, y una de los Estados Unidos de América.

De los referidos recursos, solo una apelación relacionada a un acta electoral observada en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, fue declarada fundada en parte.

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La audiencia se realizó a través de la plataforma Zoom, en la que los abogados de las partes expusieron sus alegatos, en estricto cumplimiento del debido proceso.

Vistos los expedientes, el supremo colegiado electoral dejó las causas al voto para posteriormente, en sesión privada, deliberar al respecto y emitir pronunciamiento, en última y definitiva instancia.

Las resoluciones correspondientes a los casos mencionados serán publicadas próximamente, en las cuales se expondrán los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE, en última y definitiva instancia.

Insiste en anular mesas de votación

Cabe recordar que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación presentará en las próximas horas un nuevo recurso contra la votación de los peruanos en el extranjero.

Según dijo, se trata de una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones realizadas en oficinas consulares en el extranjero. Esto pese al revés sufrido el último viernes en el JNE, que rechazó su intentó de invalidar 2.398 mesas (1.751 en Lima y 647 en Estados Unidos).

Además, JP presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, a quien responsabiliza por presuntas irregularidades en el traslado de las actas electorales provenientes del extranjero durante la segunda vuelta.

El recurso fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de la agrupación de Sánchez Palomino.