El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas 24 apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú. (Foto: JNE)
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas 24 apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas 24 apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú (JP), en tanto solo una fue declarada fundada en parte, luego de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

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