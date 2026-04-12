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JNJ solicitará investigaciones disciplinarias contra jefe de la ONPE. Piero Corvetto. (Foto: Andina)
JNJ solicitará investigaciones disciplinarias contra jefe de la ONPE. Piero Corvetto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció este domingo que solicitará el inicio de investigaciones disciplinarias y la revisión del proceso de ratificación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en el contexto de las denuncias sobre el desarrollo de las elecciones generales 2026.

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