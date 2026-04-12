Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció este domingo que solicitará el inicio de investigaciones disciplinarias y la revisión del proceso de ratificación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en el contexto de las denuncias sobre el desarrollo de las elecciones generales 2026.

A través de un comunicado, la entidad señaló: “En ese sentido, la presidencia de la JNJ solicitará al Pleno el inicio de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación del señor Corvetto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las competencias y capacidades deben ser apreciadas en el ejercicio profesional”.

🚨 #LOÚLTIMO | La Junta Nacional de Justicia comunica a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/sbB6SLq5Cg — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 12, 2026

Asimismo, la JNJ exhortó a los organismos que integran el sistema electoral —como el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Registro Nacional de Identificac Civil— a cumplir con sus funciones conforme a la Constitución y las leyes, a fin de garantizar la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso.

La institución también precisó que Corvetto Salinas fue nombrado y ratificado en el cargo por un anterior Pleno de la JNJ, en el marco de sus competencias constitucionales.

Finalmente, reafirmó su respeto al orden constitucional y a los principios de transparencia electoral, y señaló que se mantendrá vigilante del respeto a la institucionalidad democrática y la voluntad popular.

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