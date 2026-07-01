Los Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

Dichos órganos electorales proclamaron sus resultados desde el último jueves 25 de junio en sus respectivas jurisdicciones, etapa que se culminó con la correspondiente acta descentralizada de proclamación emitida hoy por el JEE Huánuco.

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Para el efecto, los 60 JEE habilitados para este proceso programaron audiencias públicas en las que dieron a conocer los resultados de esta elección en los ámbitos de su competencia.

Tales actos se realizaron de conformidad con los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones, los cuales establecen que los JEE, luego de recibir los reportes del cómputo al 100 % de las actas contabilizadas por parte de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, levantan el acta de proclamación descentralizada de cómputo de resultados.

Luego de suscribirse la respectiva acta por el presidente, miembros y secretario del JEE, es publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del JEE. Asimismo, se notifica por casilla electrónica a los personeros legales de las organizaciones políticas participantes.

De acuerdo con la legislación vigente, habiendo culminado la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, ahora corresponderá al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suscribir el acta de proclamación general de resultados.

ONPE al 100%

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, el pasado 29 de junio, con el conteo de las actas electorales, que dan como ganadora de la segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con la página web de la institución, Fujimori Higuchi logró 9′223,396 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.

La lideresa de Fuerza Popular superó por 49 mil 641 votos al también congresista y exministro del golpista expresidente Pedro Castillo. La ONPE publicó los resultados oficiales al 100% (de las 92,766 actas) 22 días después del balotaje del 7 de junio.