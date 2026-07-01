Los 60 Jurados electorales especiales de todo el país concluyeron con la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Difusión)
Los 60 Jurados electorales especiales de todo el país concluyeron con la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

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