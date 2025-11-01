Elecciones 2026: Las preferencias electorales en las encuestas empezarán a moverse desde febrero y estas son las razones

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Elecciones 2026: Las preferencias electorales en las encuestas empezarán a moverse desde febrero y estas son las razonesResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
A falta de cinco meses para las elecciones 2026, la gran mayoría desconoce la fecha de los comicios, el horario de votación e, incluso, la cantidad de organizaciones políticas que están en carrera, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Las cifras de los últimos procesos electorales adelantan que la desconexión prevalecerá por unos meses más, y los especialistas coinciden en señalar que la campaña recién empezará a calentar motores desde febrero del próximo año.