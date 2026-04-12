Las Elecciones Generales 2026 se llevan a cabo en todo el país y en Loreto no es la excepción. En la isla Santa Rosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil, votantes acudieron a ejercer su derecho al sufragio pese a las altas temperaturas.

Reportes de América TV informaron sobre el correcto desarrollo de los comicios en el colegio República del Perú en el territorio limítrofe, donde hasta alrededor de las 11:30 de la mañana, ya no presentaba colas.

Votantes acuden al colegio República del Perú, en la isla Santa Rosa, Loreto, durante las Elecciones Generales, el 12 de abril de 2026. (Captura de América TV)

Sin embargo, explicó el medio que uno de los grandes condicionantes eran temperaturas de hasta 40°C que presenta la región oriental durante la jornada del 12 de abril.

De esta manera, miembros de las 17 comunidades locales acudieron al centro electoral para sufragar en una de las 7 mesas habilitadas para los 2,277 connacionales habilitados para estos comicios.

Ampliación del horario de votación

En diferentes distritos de Lima se reportó la demora en la apertura de locales de votación debido a la falta de material electoral en centros de San Juan de Miraflores, Surco, Miraflores, entre otros, que presentaban estos problemas hasta cerca de las 12 del mediodía.

Ante los reclamos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron la ampliación de los horarios para la instalación de mesas hasta las 2 p. m. y de sufragio hasta las 6 p. m.

La ONPE ha responsabilizado a la empresa Servicios Generales Galaga, a cargo de la distribución de los elementos para los comicios, del incumplimiento con los horarios. Además anunció que iniciarán acciones legales contra la misma.

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