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Votantes acuden al colegio República del Perú, en la isla Santa Rosa, Loreto, durante las Elecciones Generales, el 12 de abril de 2026. (Captura de América TV)
Votantes acuden al colegio República del Perú, en la isla Santa Rosa, Loreto, durante las Elecciones Generales, el 12 de abril de 2026. (Captura de América TV)
Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 se llevan a cabo en todo el país y en Loreto no es la excepción. En la isla Santa Rosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil, votantes acudieron a ejercer su derecho al sufragio pese a las altas temperaturas.

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