Elecciones 2026: los factores de desafeccion y fragmentacion en el voto en el sur

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Elecciones 2026: los factores de desafeccion y fragmentacion en el voto en el surResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El proceso de las elecciones generales 2026 será el más complejo por el nivel de fraccionamiento de la oferta partidaria que, al cierre de octubre del 2025, presenta 39 símbolos en competencia. La mayoría de las agrupaciones en contienda ha empezado a poner el foco en los bolsones electorales del sur del país, donde deberán competir con la desafección de una población que suele ser identificada erradamente como de izquierda.