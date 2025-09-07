Elecciones 2026: Los principales rostros de Chim Pum Callao y otras candidaturas que se preparan en la política chalaca

Kouri cumplió condena de cárcel por el Caso Convial (el peaje del Callao), e intentó postular sin éxito, en 2022, con un movimiento regional nuevo Somos Callao. Este Diario reveló, en marzo pasado, una imagen de Kouri conversando con Paul García, coordinador regional del partido Avanza País.

Meses después, García indicó no saber nada de Kouri, pero fuentes del entorno del exalcalde chalaco refirieron que viene evaluando postular al Senado o al gobierno regional del Callao, aunque no confirmaron la agrupación que lo acogería.

Por su parte, Sotomayor reapareció en el Callao tras afrontar prisión preventiva. “Tiene dos opciones: diputado o alcalde de Bellavista. El quisiera (ser) diputado, pero si no la agarra, va a Bellavista”, explicaron desde su entorno. Sotomayor está a la espera de que, durante los siguientes días, se confirme que seguirá afrontando su proceso en comparecencia.

Y si bien Moreno aún se encuentra recluido, algunos de sus exfuncionarios más allegados se han reciclado en el terreno municipal. José Raa, exregidor que se viene desempeñando como gerente municipal de La Perla, busca tener protagonismo electoral en la próxima campaña a través de una candidatura. Raa fue involucrado por la Contraloría en la desaparición de 38,721 panetones valorizados en S/ 549,450 en la época de Moreno cuando se desempeñaba como gerente, aunque en su defensa alegó que se trató de “una falta de control en la distribución”.

En promedio, el 70% de chalacos rechaza al candidato que colocará el actual gobernador y alcaldes distritales. En el caso de la región, el rechazo al candidato del gobernador Ciro Castillo supera el 90%. Ficha Técnica Objetivo: Identificar las preferencias electorales en la región del Callao y sus distritos Contratante: Imasolu S.A.C Página Web: https://imasolu.com/ Número del Registro: 000482-REE/JNE Muestra: Regional: 610 encuestas / Distrital: 412 encuestas. M.Error: +- 4.8% (Región) / +- 5.1% (distrital) Nivel de Confianza : 95% Rep. : 100% Muestreo : Muestra Probabilística trietápica Puntos de Muestreo : Carmen de la Legua-Reynoso / La perla / Bellavista / Ventanilla / La Punta / Mi Perú / Callao Cercado. Técnica : Encuestas presenciales en el hogar Fecha de Campo : 27 de agosto al 1 de setiembre

—Reacomodos—

Existen otros personajes que no formaron parte de la cúpula de Chim Pum Callao, pero que fueron autoridades con dicho movimiento, como Omar Marcos (exalcalde de Ventanilla) e Iván Rivadeneyra (exalcalde de Bellavista). Ambos han conformado un bloque junto a ‘Yuly’ Romero en La Perla, bajo el reactivado movimiento regional Más Callao.

Marcos recordó a este Diario que terminó en una disputa pública con Moreno y toda la plana de Chim Pum Callao, por lo que formó su propio movimiento, e incluso reconoció un entendimiento con el actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro, con miras a una alianza electoral con Renovación Popular en 2026.

Marcos explicó que la idea es que el bloque de Renovación Popular mantenga las candidaturas en la región (con Spadaro), en la provincial (con el actual teniente alcalde César Pérez) y otros distritos; mientras Más Callao postularía a sus candidatos en Ventanilla (con el propio Marcos), con Romero (en La Perla) y Rivadeneyra (en Bellavista).

Otras fuentes refirieron que existe una disputa en Bellavista, donde Renovación Popular quiere postular a Fernando Llanos, actual subgerente municipal. Según sondeos de Imasolu en el Callao, el caso de Bellavista es el único distrito donde el candidato oficialista registra empate técnico (frente a los exalcaldes Iván Rivadeneyra y Daniel malpartida). Aunque dicha medición no toma en cuenta a Juan Sotomayor.

En el resto de distritos chalacos, los primeros lugares del sondeo mantienen una distancia importante frente al segundo: Spadaro en la región, Pérez en la provincial, Marcos en Ventanilla, Romero en La Perla.

Imasolu registra en el Callao la misma tendencia que en Lima, donde la mayoría de ciudadanos rechaza las candidaturas oficialistas (nombres respaldados por los alcaldes salientes), pero en la mayoría de casos -como Alan Morales en Carmen de la Legua- la intención de voto es suficiente para presentarse como favoritos hasta la fecha.

Otras candidaturas que se asoman en el primer puerto son las de Avanza País donde, si bien ha venido voceándose como candidato a la alcaldía provincial, el nombre del excongresista Paul García ha empezado a sonar para la lista al Senado. “Aún no he decidido a dónde postular”, respondió García al ser consultado. Su nombre figura primero en los sondeos de Imasolu. Para el Senado, también se vocea a las legisladoras Noelia Herrera (Renovación Popular) y Ana Obando (Fuerza Popular).