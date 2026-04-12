Hoy, domingo 12 de abril, día de las elecciones generales 2026, ciudadanos indicaron retrasos en diversos locales de votación en debido a la falta de material electoral, generando malestar entre ciudadanos y miembros de mesa desde tempranas horas.

En el colegio Nuestra Señora de la Merced, en Villa El Salvador, se informó que el material electoral aún no llegaba, pese a la presencia de aproximadamente 120 miembros de mesa que no podían ingresar al recinto. Un coordinador del partido Ahora Nación indicó que esta situación no sería aislada, ya que otros puntos también presentarían el mismo problema.

San Borja y Jesus María situación similar

En San Borja, en el colegio María Reiche —lugar donde vota el candidato presidencial Roberto Sánchez— el material empezó a llegar recién después de las 7:00 a. m. Algunos miembros de mesa lograron ingresar, pero manifestaron su sorpresa tras esperar desde las 4:00 a. m.

Asimismo, votantes denunciaron presuntos malos tratos por parte del personal de la ONPE, señalando que incluso se les habría cerrado la puerta al intentar solicitar información.

Además, en el parque Cáceres de Jesús María, las 14 mesas donde se podrá votar, aún no están abiertas.

Reportes similares se registraron en distritos como San Isidro y Magdalena, según ATV. En el colegio Melitón Carbajal, ubicado en el Estadio Nacional, aún no se habían instalado todas las mesas ni se había iniciado el proceso de votación en varias áreas.