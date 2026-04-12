Resumen

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En San Borja, los votantes siguen a la espera de poder ingresar y ejercer su derecho al voto. Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec
En San Borja, los votantes siguen a la espera de poder ingresar y ejercer su derecho al voto. Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec
Por Redacción EC

Hoy, domingo 12 de abril, día de las elecciones generales 2026, ciudadanos indicaron retrasos en diversos locales de votación en debido a la falta de material electoral, generando malestar entre ciudadanos y miembros de mesa desde tempranas horas.

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