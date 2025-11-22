Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
Nueve partidos llegan a internas con sus listas congresales incompletas: ¿quiénes son y qué riesgo corren sus candidaturas?
Resumen de la noticia por IA
Nueve partidos llegan a internas con sus listas congresales incompletas: ¿quiénes son y qué riesgo corren sus candidaturas?

Nueve partidos llegan a internas con sus listas congresales incompletas: ¿quiénes son y qué riesgo corren sus candidaturas?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los partidos políticos están a puertas de realizar sus elecciones internas para las cuales presentaron sus listas de candidatos para planchas presidenciales, Senado único, Senado múltiple, Diputados y Parlamento Andino. Pero no todos lograron inscribir sus listas completas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC