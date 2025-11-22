Nueve partidos llegan a internas con sus listas congresales incompletas: ¿quiénes son y qué riesgo corren sus candidaturas?

El Comercio detectó que nueve agrupaciones realizarán sus primarias sin haber completado el totalidad de candidaturas en todas las circunscripciones en disputa, lo que podría terminar ocasionándoles problemas al momento de la inscripción oficial en diciembre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los problemas con las candidaturas se empezaron a observar con las planchas presidenciales, donde Frepap y Ciudadanos por el Perú no consiguieron inscribir candidatos. Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no aceptó la inscripción de Martín Vizcarra como candidato como vicepresidente en la plancha presidencial de Perú Primero, debido a su inhabilitación.

Si bien son nueve las agrupaciones con listas incompletas en espacios considerables, existe un caso que resalta: SíCreo, el partido que postula a la presidencia a Carlos Espá, indica el informe de Martin Hidalgo.

En las listas para Senado único, ningún partido presenta problemas, mientras que en el Parlamento Andino, cuatro agrupaciones decidieron no presentar lista: Perú Democrático Federal, Frente de la Esperanza 2021, Perú Acción y SíCreo.

Al ser consultado por sus listas incompletas, Virgilio Acuña, líder y candidato del Partido Democrático Federal, se sinceró con un: “no hay gente, no nos alcanzó”. (Foto: El Comercio)

La gran complicación surge en la conformación de ternas para Senado múltiple y para la Cámara de Diputados. Para cada caso, una tienda política debía presentar listas de candidatos para un total de 27 circunscripciones (las 25 regiones junto a Lima Provincias y Peruanos en el Extranjero), y acá es donde nueve agrupaciones no consiguieron candidatos y en algunos casos se han confiado en la cuota de designados, aunque con errores de cálculo. Otros cuatro partidos presentan bajas en una o dos circunscripciones, las cuales no representan mayor riesgo.

“Los que han presentado listas incompletas seguro están calculando que pueden utilizar la cuota de designados en base al total de candidaturas y eso es un error. Al no tener listas completas, solo pueden colocar designados en las circunscripciones donde se pueda calcular el 20%. Ese error podría producir que les declaren improcedentes las listas cuando busquen inscribirlas en diciembre ante el JNE”, explicó José Manuel Villalobos, director de la consultora #DatoElectoral Perú.

En esa misma línea, la especialista en temas electorales Silvia Guevara puso un ejemplo con los diputados donde se deberían completas 158 candidaturas: “Si una organización decide presentar menos del máximo —por ejemplo, solo 60 candidatos a la Cámara de Diputados—, entonces el 20% de invitados debería ser 12 y no 31. La cifra de 31 solo sería aplicable si efectivamente presentaran las 158 candidaturas necesarias para cubrir todo el territorio nacional bajo las reglas de paridad y alternancia”.

Entre los nueve partidos detectados con listas incompletas, todos han presentado más de 12 cupos para designados.

—Velas apagadas—

Dicha agrupación presentó listas solo para cuatro de las 27 circunscripciones del Senado múltiple, y solo nueve de las 27 circunnscripciones para la Cámara de Diputados. En total, de 54 listas, solo presentó 13. Este Diario intentó comunicarse con el candidato Espá para conocer los motivos detrás de sus listas incompletas, pero no respondió los mensajes.

“Este caso es complicado porque con la cuota de designados no le alcanza. Seguro apuestan a que en Lima arrasen en votos, y piensan que pueden ganar la presidencia con un Senado; pero tendrían que tener la mayoría. Pongámonos en el caso que en Senado único logren buena votación y saquen seis miemnros, y en Senado múltiple solo tiene cuatro escaños. Con eso apenas tiene 10 de los 60 miembros del Senado, estas lejos de una mayoría. PPK ganó en 2016 con una bancada de 18 y era nada”, advirtió Villalobos.

¿Un candidato presidencial puede ganar sin Congreso? Los especialistas coinciden en que es posible, pero improbable y con una serie de riesgos como un jefe de Estado sin bancada legislativa.Guevara también recordó que los partidos con listas incompletas podrían no pasarla valla y perder su inscripción.

Al ser consultado por sus listas incompletas, Virgilio Acuña, líder y candidato del Partido Democrático Federal, se sinceró con un: “no hay gente, no nos alcanzó”.