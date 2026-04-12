Tras informes de retraso en la distribución de material electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la pronta llegada de los elementos que ha afectado principalmente locales de votación en Lima Sur.

Según lo descrito por la ONPE, la demora se debe a problemas de inclumplimiento por parte de la empresa Servicios Generales Galaga, a cargo del traslado del material, por lo que la Oficina activó un plan de contingencia.

Entre los distritos que reportaron más contratiempos de este tipo se encuentran Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde se enlistó al menos 75 instituciones educativas afectadas.

El ente electoral precisó que, aunque se fueron varios los locales que enunciaron inconvenientes, estos representan menos del 1 % de los 10,336 centros habilitados para las Elecciones 2026. “En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad”, señala información oficial.

Material electoral y otros inconvenientes

Información de medios nacionales también reportaron la entrega tardía de elementos para los comicios en distritos sureños como en el colegio María Reiche de San Borja, donde el material era descargado pasadas las 7:20 de la mañana, sobre la hora de inicio.

En Jesús María, votantes que acudieron desde las primeras horas al parque Cáceres evidenciaron la falta de fluido eléctrico, que significó la instalación y apertura tardía de las mesas de votación dispuestas.

Por su lado, la ONPE lamentó los problemas reportados y pidió a los miembros de mesa a atender la llegada del material para iniciar pronto con la apertura de mesas e iniciar al proceso.

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