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Miembros de la ONPE entregan material electoral en un local de votación en San Borja, tras denuncias de demoras en la entrega de implementos para los comicios, el 12 de abril de 2026. (Captura de X @canalN_)
Miembros de la ONPE entregan material electoral en un local de votación en San Borja, tras denuncias de demoras en la entrega de implementos para los comicios, el 12 de abril de 2026. (Captura de X @canalN_)
Por Redacción EC

Tras informes de retraso en la distribución de material electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la pronta llegada de los elementos que ha afectado principalmente locales de votación en Lima Sur.

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