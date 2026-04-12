La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que la demora en la entrega del material electoral para las Elecciones Generales 2026 se debió a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga, misma que ya había sido sancionada por incumplimiento en 2023.

Según trascendió, entre las penalidades impuestas por la Oficina en septiembre de 2023 se registra una sanción de 6,803.17 soles bajo concepto de “servicio de despliegue y repliegue de material electoral de equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro de cómputo y sufragio”.

Varios distritos de la capital reportaron demoras en la apertura de mesas e incluso locales de votación por la falta de los elementos para los comicios, errores que inicialmente se prometieron subsanar hasta antes de las 9 de la mañana, algo que no se cumplió.

Ante los diferentes reportes, la Oficina, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció la ampliación del periodo para la apertura de mesas hasta las 2 p. m., y el límite para la emisión de votos hasta las 6 p. m.

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