Resumen

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Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
/ Renato Pajuelo
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que la demora en la entrega del material electoral para las Elecciones Generales 2026 se debió a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga, misma que ya había sido sancionada por incumplimiento en 2023.

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