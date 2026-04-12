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Se registró demoras en diversos locales de Limar Sur por demora de llegada de materiales electorales. Foto: GEC.
Se registró demoras en diversos locales de Limar Sur por demora de llegada de materiales electorales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La ONPE informó que el material electoral para diversos locales en Lima Sur aún no están disponibles. De acuerdo con Cledy Gutierrez, vocera de la institución, la razón es un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga encargada del traslado de los materiales.

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