La ONPE informó que el material electoral para diversos locales en Lima Sur aún no están disponibles. De acuerdo con Cledy Gutierrez, vocera de la institución, la razón es un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga encargada del traslado de los materiales.

“Ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales, que es la empresa Servicios Generales Gálata. Estamos hablando de vehículos que se necesitaban para el traslado de materiales. Fue ayer en la noche que surgió este inconveniente”, señaló Gutierrez en entrevista para RPP.

No obstante, la vocera de la ONPE precisó que en el resto del país los materiales electorales han llegado a tiempo. “Los materiales en el resto del país están en todas las mesas de votación. Ya las mesas se están instalando sin inconvenientes. Lo ocurrido se ha dado básicamente en Lima Sur”, agregó.

Cledy Gutierrez destacó que, la cantidad de locales de votación en todo el país es de 10.336 locales, y el porcentaje de locales con este tipo de inconvenientes es reducido, del 0,72%. Además, que se han tomado medidas de contingencia para estos casos.

“Hablamos de una cantidad reducida, pero que a esta hora seguramente ya esto incluso se ha reducido aún más porque la ONPE ha tomado un plan de contingencia para alcanzar los materiales en los locales que faltan“, remarcó.

Por otro lado, la vocera de la ONPE descartó extensión de horario en locales donde aún no llega material electoral. “El horario de votación va a mantenerse. Los locales de votación se cerrarían a las cinco de la tarde”, remarcó.

“En procesos anteriores, las mesas, a veces, no por falta de materiales, sino por inasistencia de los miembros de mesa, se instalaban con cierto retraso. A veces, incluso a las diez, once de la mañana. De acuerdo a ley, las mesas se pueden instalar hasta las doce del mediodía. Sin embargo, aunque se instalaban un tanto pasada la hora indicada, no había inconvenientes. La votación se mantenía a la hora indicada y no había inconvenientes”, finalizó.

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