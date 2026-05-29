Miles de ciudadanos que votaron el pasado 12 de abril en parques y espacios abiertos de Lima Metropolitana deberán acudir a nuevos locales para la Segunda Elección Presidencial (SEP) del próximo domingo 7 de junio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que reubicó las mesas de sufragio instaladas en parques de Jesús María, Lince y Miraflores, medida adoptada tras recomendaciones realizadas por las Fuerzas Armadas con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad durante la jornada electoral.

Personeros podrán grabar la fase de escrutinio de votos durante la segunda vuelta electoral. Foto: ONPE

Durante las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitó 10 espacios abiertos en Lima Metropolitana debido a la falta de suficientes locales cerrados y cercados. Estos espacios requirieron infraestructura temporal como toldos, generadores eléctricos y baños portátiles para su funcionamiento.

Para la segunda vuelta presidencial, el organismo electoral consiguió trasladar las 136 mesas instaladas en parques hacia instituciones educativas y locales cerrados, buscando mantener la cercanía geográfica respecto a los puntos originalmente asignados.

Nuevos locales de votación en Jesús María, Lince y Miraflores

Los principales cambios confirmados son los siguientes:

Jesús María

Parque Cáceres: IEP Saco Oliveros - Cuba (Dirección anterior: Av. Cuba cuadra 6) | Nuevo local: Av. Cuba 531–543

Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla: CE Parroquial Santa Rosa de Lima | Nuevo local: Calle Almirante Guisse 2150

Parque del Bombero: IE 1057 José Baquijano y Carrillo | Nuevo local: Jr. Manuel Gómez 651

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo: IE 1059 María Inmaculada | Nuevo local: Av. Militar 1862

Parque Santos Dumont: IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio | Nuevo local: Av. Prol. Iquitos 2139

Miraflores

Boulevard Tarata: IE 7003 Manuel Fernando Bonilla | Nuevo local: Calle Manuel Bonilla 282

Parque Miguel Grau: IE 7008 Scipión E. Llona | Nuevo local: Calle Enrique Palacios s/n

Parque Tradiciones Peruanas: IE Federico Villareal | Nuevo local: Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376

Parque Ramón Castilla: IE Federico Villareal | Nuevo local: Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376

Parque John F. Kennedy: IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria | Nuevo local: Calle 15 de Enero 330

ONPE recomienda verificar el local antes del 7 de junio

Aunque tradicionalmente los locales suelen mantenerse entre primera y segunda vuelta, la ONPE explicó que existen situaciones excepcionales que obligan a realizar cambios. Entre las razones figuran problemas de disponibilidad, trabajos de mantenimiento, negativa de propietarios para ceder instalaciones o recomendaciones relacionadas con seguridad.

Por ello, se recomienda consultar anticipadamente el local asignado antes del día de la votación para evitar inconvenientes.

También hubo cambios en otros distritos de Lima

La ONPE informó además que se modificaron mesas de sufragio en otros ocho locales ubicados en:

San Juan de Lurigancho

El Agustino

Surquillo

Magdalena del Mar

En estos casos, los cambios no estuvieron relacionados con espacios abiertos, sino con la negativa de algunos propietarios para prestar sus instalaciones durante la jornada electoral.

Consulta tu local de votación, mesa y orden en el siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe