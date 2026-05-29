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Marco legal exige causales estrictas: incidencias no configuran nulidad electoral. Foto: GEC.
Marco legal exige causales estrictas: incidencias no configuran nulidad electoral. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Miles de ciudadanos que votaron el pasado 12 de abril en parques y espacios abiertos de Lima Metropolitana deberán acudir a nuevos locales para la Segunda Elección Presidencial (SEP) del próximo domingo 7 de junio.

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