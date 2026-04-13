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Personal de la ONPE organiza la entrega de cédulas y ánforas en mesas que no se instalaron a tiempo el día anterior. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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Personal de la ONPE organiza la entrega de cédulas y ánforas en mesas que no se instalaron a tiempo el día anterior. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
  • Personal de la ONPE organiza la entrega de cédulas y ánforas en mesas que no se instalaron a tiempo el día anterior. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Personal de la ONPE organiza la entrega de cédulas y ánforas en mesas que no se instalaron a tiempo el día anterior. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Personal de la ONPE organiza la entrega de cédulas y ánforas en mesas que no se instalaron a tiempo el día anterior. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Miembros de mesa se instalan en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, en Manchay, tras la reprogramación de la jornada electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Miembros de mesa se instalan en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, en Manchay, tras la reprogramación de la jornada electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Miembros de mesa se instalan en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, en Manchay, tras la reprogramación de la jornada electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Electores llegan al local habilitado este lunes luego de que el domingo no se pudiera votar por falta de material. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Electores llegan al local habilitado este lunes luego de que el domingo no se pudiera votar por falta de material. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Electores llegan al local habilitado este lunes luego de que el domingo no se pudiera votar por falta de material. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Ciudadanos emiten su voto en Manchay durante la jornada extraordinaria dispuesta por el JNE. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Ciudadanos emiten su voto en Manchay durante la jornada extraordinaria dispuesta por el JNE. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Ciudadanos emiten su voto en Manchay durante la jornada extraordinaria dispuesta por el JNE. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Ingreso al local educativo reabierto bajo resguardo de seguridad para garantizar el proceso electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Ingreso al local educativo reabierto bajo resguardo de seguridad para garantizar el proceso electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Ingreso al local educativo reabierto bajo resguardo de seguridad para garantizar el proceso electoral. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Un elector deposita su voto en el ánfora durante la extensión de la jornada en Lima Metropolitana. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Un elector deposita su voto en el ánfora durante la extensión de la jornada en Lima Metropolitana. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Un elector deposita su voto en el ánfora durante la extensión de la jornada en Lima Metropolitana. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Fachada de la institución educativa habilitada para continuar con las elecciones tras los retrasos logísticos. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Fachada de la institución educativa habilitada para continuar con las elecciones tras los retrasos logísticos. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Fachada de la institución educativa habilitada para continuar con las elecciones tras los retrasos logísticos. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Personal electoral orienta a votantes en el ingreso del local habilitado en Manchay. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Personal electoral orienta a votantes en el ingreso del local habilitado en Manchay. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Personal electoral orienta a votantes en el ingreso del local habilitado en Manchay. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Equipos de la ONPE coordinan con ciudadanos y miembros de mesa para el desarrollo de la votación. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Equipos de la ONPE coordinan con ciudadanos y miembros de mesa para el desarrollo de la votación. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Equipos de la ONPE coordinan con ciudadanos y miembros de mesa para el desarrollo de la votación. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

  • Material electoral es distribuido en los locales que no pudieron operar el domingo por fallas en el transporte. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
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    Material electoral es distribuido en los locales que no pudieron operar el domingo por fallas en el transporte. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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    Material electoral es distribuido en los locales que no pudieron operar el domingo por fallas en el transporte. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

Por Redacción EC

La y el reanudaron este lunes 13 de abril el proceso de votación en la Institución Educativa 7261 Santa Rosa de Collanac, en Manchay, luego de que el local no pudiera abrir sus puertas el domingo debido a la falta de material electoral.

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La jornada forma parte de la , donde más de 50 mil electores no pudieron sufragar al no instalarse oportunamente las mesas de votación.

Según el contexto oficial, las fallas se originaron en el reparto del material electoral, a cargo de la empresa transportista, que no previó adecuadamente la cantidad ni el tipo de unidades necesarias. Esto provocó retrasos desde la noche previa a los comicios y obligó al personal de la ONPE a trabajar durante la madrugada y la mañana del domingo para intentar completar la distribución.

Pese a estos esfuerzos, no fue posible instalar todas las mesas en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, lo que llevó al JNE a disponer la extensión de la votación hasta este lunes.

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Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en los locales habilitados. Para garantizar el desarrollo de la jornada, el JNE solicitó al mantener abiertos los colegios involucrados y requirió el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para resguardar el orden y la seguridad del proceso.

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