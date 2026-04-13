La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reanudaron este lunes 13 de abril el proceso de votación en la Institución Educativa 7261 Santa Rosa de Collanac, en Manchay, luego de que el local no pudiera abrir sus puertas el domingo debido a la falta de material electoral.

La jornada forma parte de la ampliación excepcional del proceso electoral en 13 colegios de Lima Metropolitana, donde más de 50 mil electores no pudieron sufragar al no instalarse oportunamente las mesas de votación.

Según el contexto oficial, las fallas se originaron en el reparto del material electoral, a cargo de la empresa transportista, que no previó adecuadamente la cantidad ni el tipo de unidades necesarias. Esto provocó retrasos desde la noche previa a los comicios y obligó al personal de la ONPE a trabajar durante la madrugada y la mañana del domingo para intentar completar la distribución.

Pese a estos esfuerzos, no fue posible instalar todas las mesas en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, lo que llevó al JNE a disponer la extensión de la votación hasta este lunes.

Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en los locales habilitados. Para garantizar el desarrollo de la jornada, el JNE solicitó al Ministerio de Educación mantener abiertos los colegios involucrados y requirió el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para resguardar el orden y la seguridad del proceso.

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