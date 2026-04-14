Resumen

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País para Todos anuncia que se pronunciará tras conteo de votos al 100%. (Foto: GEC)
País para Todos anuncia que se pronunciará tras conteo de votos al 100%. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

A través de un comunicado de prensa, el partido País Para Todos, que tuvo como candidato presidencial al humorista Carlos Álvarez, refirió que por el momento ningún militante o exmilitante de la agrupación tiene autorización para pronunciarse a nombre del partido. Esto luego de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, el último domingo 12 de abril.

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