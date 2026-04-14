A través de un comunicado de prensa, el partido País Para Todos, que tuvo como candidato presidencial al humorista Carlos Álvarez, refirió que por el momento ningún militante o exmilitante de la agrupación tiene autorización para pronunciarse a nombre del partido. Esto luego de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, el último domingo 12 de abril.

“Informamos que cualquier postura sobre la segunda vuelta será comunicada exclusivamente de manera instituciones por la Comisión Política de País Para Todos, una vez se cuente con el 100% del conteo oficial de votos” , se lee en el comunicado publicado este martes 14 de abril.

Asimismo, el partido político dejó en claro que “ ningún ex candidato, militante ni persona a título personal está autorizado a pronunciarse ni a hablar en nombre del partido. El incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a nuestro estatutos y dará lugar al correspondiente deslinde público”.

Como se recuerda, Carlos Álvarez, quien fue el candidato presidencial de País Para Todos, anunció su retiro de la política el último lunes. “ No se logró el objetivo para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, (...) pero desde aquí, mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección bastante cuestionada, bastante extraña”, señaló en primera instancia.

“Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice. Yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hice ”, finalizó.

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