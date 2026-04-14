Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, volvió a referirse a las Elecciones Generales 2026 mientras que van conociendo los resultados preliminares. El político no dudó en volver a culpar a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debido a las presuntas irregularidades registradas durante la jornada de votación del último domingo.

Durante sus declaraciones, el aspirante a la presidencia enfatizó que el proceso electoral debía ser limpio para garantizar la confianza de la ciudadanía peruana. “Básicamente al señor (Piero) Corvetto, para lo que se le paga es para que ese día, el domingo, sea un proceso limpio, sin dudas, inmaculado, puro y santo. Pero no. Lo que ha hecho es un destrozo electoral. Mi opinión es la siguiente: si Renovación ganara, no es la manera”, señaló en un primer momento.

El exalcalde de Lima fue enfático al señalar que existen estructuras dentro del organismo electoral que él ha venido denunciando de manera pública previamente. Además, pidió una solución, aunque primero exigió la salida de Corvetto de la ONPE. “No lo podemos avalar, ni a toda su mafia, toda su estructura criminal”.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular: "Este proceso electoral tenía que ser limpio y puro [...] Lo que hizo Piero Corvetto fue un destrozo electoral. Si ganáramos, no es la manera. "



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“Tenemos decenas de pruebas”

Por otro lado, López Aliaga utilizó sus redes sociales para convocar a una movilización frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tenemos decenas de pruebas en redes sociales, denuncias, demandas en curso del sabotaje a la voluntad popular, sabotaje premeditado, sabotaje planeado hace meses para que estas ‘elecciones’ estén contaminadas y manchadas por todos lados”, se le escucha decir en un video publicado en sus redes oficiales.