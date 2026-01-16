El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao inició un proceso de fiscalización contra Francisco Javier Zapata López, candidato al Senado por la alianza electoral Unidad Nacional, por la presunta entrega de dádivas en actividades proselitistas.

Según el Informe N° 000018-2026-CLC-JEECALLAO, se detectó la distribución de juguetes durante eventos denominados “chocolatadas” realizados en diciembre de 2025 en los distritos de Ventanilla y Callao. Esta conducta vulneraría el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe a los candidatos ofrecer o entregar regalos y otros bienes de naturaleza económica durante la campaña.

La autoridad electoral tomó conocimiento de los hechos a través de publicaciones en la red social Facebook realizadas entre el 21 y 24 de diciembre de 2025. Los eventos se desarrollaron en los asentamientos humanos Puerto Pachacútec y Ramón Castilla, así como en la urbanización San Nicolás de Oquendo. En dichas actividades, se observó al candidato entregando juguetes, consistentes en muñecas y carritos, mientras vestía indumentaria que promocionaba su nombre, número y el logo de su organización política.

El equipo de fiscalización realizó labores de campo el 13 de enero de 2026 para recabar testimonios y registros fotográficos en las zonas donde se llevaron a cabo las celebraciones. Los entrevistados confirmaron la presencia de Zapata López y la entrega directa de los bienes a los menores de edad presentes. El informe técnico precisa que las imágenes difundidas muestran al postulante con el número 1 de la lista para el Senado rodeado de banners de propaganda electoral y mesas con obsequios.

La investigación determinó que los juguetes entregados tienen un valor comercial estimado de entre 10 y 12 soles por unidad, lo que representa una inversión total aproximada de 1,020 soles para los tres eventos analizados. El reporte concluye que estos artículos no pueden ser considerados propaganda electoral permitida ni bienes de consumo inmediato bajo los supuestos de excepción de la normativa vigente. De acuerdo con el reglamento, los candidatos tienen prohibido efectuar este tipo de entregas con recursos propios o de su partido.

Tras el análisis de las evidencias, la Coordinación de Fiscalización del JEE Callao estableció que existen elementos probatorios que demostrarían una conducta infractora por parte del candidato. El documento oficial recomienda elevar lo actuado al pleno del Jurado Electoral Especial para los fines sancionadores pertinentes. Este caso se suma a las advertencias previas sobre el riesgo de infiltración de financiamientos ilícitos y el uso de regalos para captar votos en la región chalaca.