Este domingo 7 de junio se llevan a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, donde los peruanos elegirán al próximo mandatario. A las 7 a.m., algunas mesas de sufragio abrieron de forma puntual, siendo las primeras las instituciones Fe y Alegría de Pamplona Alta, el colegio Carmelitas, la IEP Libertador San Martín y algunos colegios en Villa el Salvador.

En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, las primeras mesas instaladas corresponden a los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Miraflores y San Borja. Además, se ha reportado que en otros distritos las votaciones se desarrollan con normalidad.

El colegio Fe y Alegría de Pamplona Alta, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, fue una de las primeras instituciones en abrir las primeras mesas de sufragio. Asimismo, se presenció que algunos sufragantes llegaron desde temprano para cumplir con su derecho al voto.

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Por su parte, la instalación de las mesas de sufragio en el colegio Carmelitas (primaria) en el distrito de Miraflores se dio a las 7 a.m. No se han reportado mayores incidentes en dicha institución.

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Cabe recordar que la primera mesa de sufragio para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se instaló en la región San Martín a las 5:35 a.m. de este domingo 7 de junio, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Se trata de la mesa número 078946, ubicada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, en la provincia y región San Martín.

La ONPE indicó que, en total, en todo el territorio peruano, se instalarán 90,223 mesas para recibir el voto de 26’114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2,506 mesas, a fin de recibir el voto de 1’194,172 peruanos en el exterior.

Mesas de los candidatos

En el colegio María Reiche, en el distrito de San Borja, los miembros de mesa aguardan el inicio de la instalación de las mesas de sufragio. Hay que destacar que el candidato Roberto Sánchez emitirá su voto en esta institución en las próximas horas.

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Cesar Campos/ @photo.gec)

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Cesar Campos/ @photo.gec)

Por su parte, miembros de mesa, personeros y autoridades electorales aguardan el inicio de las instalaciones de mesas de sufragio en el IEP Libertador San Martín, en el distrito de San Borja, donde la candidata Keiko Fujimori emitirá su voto este domingo 7 de junio.

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

¿Cómo votar en segunda vuelta?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben acudir a su local de votación en el horario asignado, portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin importar si está vencido.

Tras ingresar a la cámara secreta, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que el voto sea anulado.

Luego de emitir tu voto, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente. No olvides firmar el padrón electoral y colocar tu huella digital, pasos necesarios para dejar constancia de tu participación. Finalmente, recibirás tu DNI junto con la constancia de votación, documento importante para realizar trámites posteriores.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.