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Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral, donde los peruanos eligen al próximo presidente. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio se llevan a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, donde los peruanos elegirán al próximo mandatario. A las 7 a.m., algunas mesas de sufragio abrieron de forma puntual, siendo las primeras las instituciones Fe y Alegría de Pamplona Alta, el colegio Carmelitas, la IEP Libertador San Martín y algunos colegios en Villa el Salvador.

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