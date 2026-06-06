La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 se puso en marcha oficialmente este sábado 6 de junio, con el voto de los peruanos que residen en el extranjero. Los primeros en emitir su voto fueron los compatriotas que viven en Nueva Zelanda, a las 2 p. m. hora peruana, seguidos de Australia, debido a la diferencia de horarios.

El primer voto se registró en la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda , lo que marcó la apertura de las mesas de sufragio en el exterior . Tanto en Wellington y Auckland se completó la instalación de las tres mesas de sufragio programadas, para atender a un padrón de 841 electores peruanos residentes.

Según el cronograma electoral en el extranjero, la votación también inició en Australia, específicamente en las ciudades de Canberra y Sídney, donde se espera la llegada de más de 7 000 votantes.

En Asia, las elecciones de la segunda vuelta iniciaron a las 5:00 p. m. (hora peruana) con la instalación de mesas en Japón, mientras que en Corea se espera el inicio a las 8:30 p. m. (hora peruana).

En Asia, las elecciones iniciaron a las 5:00 p. m. con la instalación de mesas en Japón y la República de Corea, extendiéndose por el continente hasta las 8:30 p. m. de Lima. Foto: Cancillería

Más de un millón de peruanos votarán en el extranjero

El número de peruanos hábiles para sufragar que residen en el extranjero asciende a 1.19 millones, según e Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para este grueso de votantes, la Cancillería coordinó la distribución total del material electoral a los 219 locales de votación, que albergarán un total de 2506 mesas de sufragio distribuidas en los cinco continentes.

El desarrollo de los comicios está a cargo de la Cancillería y es supervisado de manera ininterrumpida a través del Centro de Monitoreo implementado desde Lima. Esta plataforma tecnológica mantendrá operaciones operativas continuas hasta la clausura de la última mesa de sufragio en el extranjero, prevista para el lunes 8 de junio.

La Cancillería indicó que el personal de la Dirección General para las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares efectúa el seguimiento directo de la jornada. Desde este centro de control se registran las fases de instalación de las mesas, el flujo de los electores, el avance del escrutinio de los votos y la atención de cualquier contingencia logística que se presente en las 73 naciones involucradas.