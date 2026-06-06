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El número de peruanos hábiles para sufragar que residen en el extranjero asciende a 1.19 millones, según e Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Cancillería/composición GEC
El número de peruanos hábiles para sufragar que residen en el extranjero asciende a 1.19 millones, según e Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Cancillería/composición GEC
Por Redacción EC

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 se puso en marcha oficialmente este sábado 6 de junio, con el voto de los peruanos que residen en el extranjero. Los primeros en emitir su voto fueron los compatriotas que viven en Nueva Zelanda, a las 2 p. m. hora peruana, seguidos de Australia, debido a la diferencia de horarios.

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