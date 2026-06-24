Se exhorta al personero legal de Juntos por el Perú a que "adecue su conducta respetando los principios de conducta procedimental, colaboración, buena fe y celeridad". Foto: El Peruano
Se exhorta al personero legal de Juntos por el Perú a que "adecue su conducta respetando los principios de conducta procedimental, colaboración, buena fe y celeridad". Foto: El Peruano
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de nulidad de oficio presentado por el personero legal de la organización política Juntos por el Perú sobre los votos generados en la totalidad de mesas de sufragio en el exterior, en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 desarrolladas el pasado domingo 7 de junio

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